(CNN) – Estados Unidos ha pedido a 12 diplomáticos rusos de las Naciones Unidas que abandonen el país debido a su presunta participación en “actividades que no estaban de acuerdo con sus responsabilidades y obligaciones como diplomáticos”, afirmó el embajador Richard Mills, representante adjunto de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. , durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

El embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, respondió diciendo que la explicación de Mills sobre las expulsiones “no era satisfactoria“.

La Misión de Estados Unidos ante la ONU también señaló que los 12 diplomáticos rusos eran “agentes de inteligencia… que han abusado de sus privilegios de residencia en EE. UU. al participar en actividades de espionaje que son adversas para nuestra seguridad nacional”.

“Estamos tomando esta acción de acuerdo con el acuerdo de la sede. La acción de hoy ha estado en proceso durante varios meses”, explicó la portavoz de la Misión de los Estados Unidos, Olivia Dalton.

Nebenzia anunció por primera vez la noticia de las expulsiones durante una conferencia de prensa anterior en la ONU, donde sostuvo que no sabía qué 12 diplomáticos se encontraban entre los que se les pidió que se fueran, pero dijo que los funcionarios estadounidenses visitaron la Misión de Rusia ante la ONU y entregaron una carta exigiendo que abandonen el país el próximo lunes 7 de marzo.

“Acabo de recibir información de que las autoridades estadounidenses han emprendido otra acción hostil contra la Misión de Rusia ante las Naciones Unidas violando gravemente sus compromisos sobre el acuerdo de país anfitrión que asumieron”, dijo Nebenzia a los periodistas. “Acaban de visitar la Misión Rusa y nos dieron una nota prescribiéndonos hacer lo que exigen”, concluyó el embajador ruso.

