(CNN) – El gobierno de Estados Unidos está rastreando más de 650 casos potenciales de los llamados “fenómenos aéreos no identificados”, comúnmente conocidos como ovnis, según el director de la oficina creada el año pasado para enfocarse en los avistamientos.

Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios del Pentágono, dijo el miércoles a un subcomité de Servicios Armados del Senado que la cantidad de casos aumentó de los 350 informes a los que se hace referencia en un informe de inteligencia no clasificado sobre fenómenos aéreos no identificados publicado a principios de este año.

“De los más de 650, hemos priorizado aproximadamente la mitad de ellos por tener un valor anómalo e interesante, y ahora tenemos que revisarlos y decir ‘¿De cuántos de ellos tengo datos reales?'”, Dijo Kirkpatrick.

Kirkpatrick explicó a los legisladores cómo su oficina está ayudando al Pentágono y a la comunidad de inteligencia a identificar tecnologías extranjeras emergentes, incluido su papel para ayudar a identificar el globo de vigilancia de gran altitud de China que sobrevoló el espacio aéreo de EE. UU. en febrero.

Reprodujo videos de dos casos que habían sido desclasificados, uno que había sido resuelto y el otro sin resolver.

El primer video mostró un pequeño orbe que voló a través de la pantalla de la cámara de un dron MQ-9 en el Medio Oriente en 2022. La cámara del dron siguió al objeto mientras se movía por el cielo, entrando y saliendo de la pantalla.

Kirkpatrick explicó que este caso no se resolvió porque no había otra evidencia más allá del video. “Va a ser prácticamente imposible identificarlo por completo, solo con base en ese video”, dijo, y agregó que la esperanza era que a medida que se reunieran más datos sobre estos episodios, podrían surgir patrones para ayudar a explicar los casos no resueltos.

En el segundo video del sur de Asia a principios de este año, un objeto voló por dos drones MQ-9, incluido uno que capturó un video que parecía tener un rastro de propulsión detrás de él, que Kirkpatrick dijo que inicialmente se creía que era “verdaderamente anómalo”.

Pero dijo que después de que separaron el video cuadro por cuadro, su oficina determinó que era una “imagen en la sombra”. “Esto está en el infrarrojo, esta es la firma de calor de los motores en un avión que volaba cerca de donde estaban esos dos MQ9″, dijo.

La audiencia del jueves, presidida por la senadora demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand, es la más reciente que el Congreso ha realizado durante el año pasado sobre UAP mientras los legisladores presionan al Pentágono para que resuelva los avistamientos inexplicables.

Si bien gran parte del enfoque público se centra en la posibilidad de ovnis, Kirkpatrick reiteró una vez más que no hay evidencia de vida extraterrestre representada en los avistamientos.

“En nuestra investigación, AARO no ha encontrado evidencia creíble hasta el momento de actividad extraterrestre, tecnología fuera del mundo u objetos que desafíen las leyes conocidas de la física”, dijo Kirkpatrick.

Los senadores le preguntaron a Kirkpatrick sobre la perspectiva de tecnologías emergentes de países extranjeros como Rusia y China. Dijo que en un pequeño número de casos, le preocupa que los episodios puedan ser evidencia de posibles avances tecnológicos. Esos casos, dijo, se entregan a la comunidad de inteligencia para investigar más a fondo.