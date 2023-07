(CNN) – Durante años, el Gobierno de Estados Unidos ha ignorado en gran medida los informes sobre misteriosos objetos voladores, los cuales han sido vistos moviéndose a través del espacio aéreo militar restringido. Sin embargo, ahora está empezando a reconocer lentamente que los ovnis, a los que el Pentágono se refiere como fenómenos aéreos no identificados, son reales.

La más reciente información relacionada con estos fenómenos se dio este miércoles cuando tres militares retirados testificaron en una audiencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre “fenómenos anómalos no identificados” ––conocidos como FANI y más comúnmente llamados ovnis–– y advirtieron que los avistamientos constituyen un problema de seguridad nacional y que el gobierno ha mantenido un secretismo excesivo al respecto.

¿Tiene Estados Unidos ovnis en su poder?

Una subcomisión de supervisión de la Cámara de Representantes convocó a la audiencia de este miércoles sobre los ovnis. Los legisladores que impulsaron la audiencia pidieron que el gobierno sea más comunicativo sobre los fenómenos anómalos no identificados.

Un expiloto de la Marina de EE.UU. dijo que se trata de un problema de seguridad nacional, y si bien el gobierno ha publicado informes en los últimos años sobre este fenómeno, algunos de ellos aún no se han explicado, mientras que otros se han atribuido a “globos o globos-entidades”, así como a drones, aves, fenómenos meteorológicos o desechos aéreos como bolsas de plástico.

La discusión reciente se reavivó en junio de 2021 cuando un aficionado publicó videos de un objeto volador no identificado que desaparece rápidamente como si se sumergiera de la nada en el agua. Ese año se publicó un informe sobre OVNIS por parte de la Oficina del director de Inteligencia Nacional y otras agencias.

Ryan Graves, un expiloto de la Marina que ahora dirige Americans for Safe Aerospace, un grupo que fundó para animar a los pilotos a informar sobre incidentes de FANI, y David Fravor, un comandante retirado de la Marina estadounidense, testificaron ante el Congreso el 26 de julio de 2023.

Ambos hablaron de sus propios avistamientos de FANI mientras prestaban servicio militar.

David Grusch, exoficial de inteligencia de las Fuerzas Aéreas, denunció que el gobierno ha encubierto sus investigaciones sobre los avistamientos de objetos no identificados y dijo que comunicó la información al inspector general de la comunidad de inteligencia.

Grusch dio una declaración sorprendente ante la Cámara: “La tecnología a la que nos enfrentamos fue muy superior a cualquier cosa que tuviéramos”, dijo sobre un avivamiento que tuvo en 2004, cuando se le preguntó por qué los FANI son una amenaza para la seguridad nacional.

“Ahora mismo necesitamos un sistema en el que los pilotos puedan informar sin miedo a perder su trabajo”, dijo Graves. “Existe el temor de que el estigma relacionado con este tema provoque repercusiones profesionales, ya sea a través de la dirección o de su revisión física anual”.

En esta ocasión ningún funcionario gubernamental testificó sobre estos hechos.

¿Qué son los ovnis?

En resumen, un ovni es un objeto volador que parece o se mueve de forma diferente a cualquier aeronave conocida.

Los ovnis están rodeados de misterio y todavía hay muchas más preguntas que respuestas sobre estos incidentes inexplicables.

En los últimos años, se produjeron numerosos avistamientos de ovnis, pero los militares de EE.UU. solo verificaron recientemente algunos de esos encuentros.

En abril de 2021, el Pentágono confirmó la autenticidad de las fotos y el video tomados por el personal de la Marina en 2019, que parecían mostrar objetos con forma de triángulo que parpadeaban y se movían entre las nubes.

Otro conjunto de fotos de miembros de la Marina mostraba tres objetos aparentemente volando en el cielo, con forma de esfera, bellota y dirigible metálico.

En abril de 2020, el Pentágono publicó tres videos cortos de cámaras infrarrojas que parecían mostrar objetos voladores moviéndose rápidamente. En dos de los videos, aparecen miembros del servicio reaccionando con asombro ante la rapidez con la que se mueven los objetos. Una voz especula que podría tratarse de un dron.

Un mes después, en mayo de 2020, se dieron detalles sobre dichos videos.

¿Qué han dicho la Marina y el Departamento de Defensa?

La Marina reconoció la veracidad de los videos en septiembre de 2019, pero los hizo públicos oficialmente meses después, “con el fin de aclarar cualquier idea errónea del público sobre si las imágenes que han estado circulando eran reales o si hay algo más en los videos”, dijo entonces la portavoz del Pentágono, Sue Gough.

“Después de una revisión exhaustiva, el Departamento de Defensa determinó que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible”, dijo Gough en un comunicado, “y no incide en ninguna investigación posterior sobre incursiones en el espacio aéreo militar por parte de fenómenos aéreos no identificados”.

Los videos de la Marina fueron publicados por primera vez entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 por la Academia de Artes y Ciencias To The Stars, una compañía cofundada por Tom DeLonge, exmiembro de la banda Blink-182, que dice que estudia información sobre fenómenos aéreos no identificados.

En esos videos, que datan de 2004, los sensores se fijan en un objetivo cuando vuela antes de que se acelere fuera del lado izquierdo del marco, demasiado rápido para que los sensores lo reubiquen.