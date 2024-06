EE.UU pide al Consejo de Seguridad de la ONU que vote a favor de su propuesta de alto el fuego en Gaza

(CNN Español)– Estados Unidos pidió el domingo que se vote su resolución del Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) que presenta una propuesta de alto el fuego permanente y liberación de los rehenes en Gaza.

“Israel ha aceptado esta propuesta y el Consejo de Seguridad tiene la oportunidad de hablar con una sola voz y pedir a Hamás que haga lo mismo”, declaró el domingo en un comunicado Nate Evans, portavoz de la Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

“Hacerlo ayudaría a salvar vidas y el sufrimiento de los civiles en Gaza, así como de los rehenes y sus familias. Los miembros del Consejo no deben dejar pasar esta oportunidad y deben hablar con una sola voz en apoyo de este acuerdo”, añadió.

La votación está prevista para las 3:00 pm ET de este lunes, según un funcionario estadounidense. Se espera que la votación sea aprobada, según el mismo funcionario.

Met with Egyptian President El-Sisi to discuss securing an immediate ceasefire in Gaza, vital humanitarian assistance, and release of all hostages. Also underscored the urgent need to reopen the Rafah Border Crossing. Grateful to Egypt for their leadership role.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 10, 2024