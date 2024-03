(CNN) – La administración Biden anunció otro paquete de ayuda militar para Ucrania por un valor de hasta US$ 300 millones, después de meses de advertir que no quedaba dinero y con funcionarios diciendo que el nuevo financiamiento fue posible como resultado de ahorros realizados en contratos de armamento.

La noticia fue dada a conocer en una sesión informativa en la Casa Blanca por parte del al asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan.

“Cuando las tropas rusas avanzan y sus armas disparan, Ucrania no tiene suficiente munición para responder. Eso está costando terreno. Está costando vidas. Y nos está costando a nosotros, Estados Unidos y la alianza de la OTAN, estratégicamente”, dijo Sullivan.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó más tarde un sentimiento similar, diciendo que el paquete “no es ni remotamente suficiente” y que el Congreso necesita aprobar fondos adicionales.

“Debemos actuar antes de que sea literalmente demasiado tarde, antes de que sea demasiado tarde, porque como recuerda Polonia, Rusia no se detendrá en Ucrania”, comentó Biden, hablando junto al primer ministro y el presidente de Polonia. “Putin seguirá adelante, poniendo en riesgo a Europa, a Estados Unidos y a todo el mundo libre, en mi opinión”, añadió.

El portavoz del Pentágono, general de brigada Pat Ryder, detalló que el paquete incluiría “misiles antiaéreos Stinger, munición adicional para HIMARS, proyectiles de artillería de 155 mm, incluidos proyectiles de alto explosivo y de racimo mejorados de doble propósito, proyectiles de artillería de 105 mm, sistemas antitanque AT4, rondas adicionales de munición para armas pequeñas, explosivos, municiones para despeje de obstáculos, repuestos, mantenimiento y otro equipo auxiliar”.

Por otro lado, al explicar cómo el Departamento de Defensa ahora tiene dinero disponible para la ayuda a Ucrania, un alto funcionario de Defensa afirmó: “Tuvimos ahorros que nos permitirán compensar el costo de un nuevo paquete de retiro”.

El Pentágono tenía aproximadamente US$ 4.000 millones en autoridad de retiro restante para enviar a Ucrania, armas y equipo retirados directamente de las existencias del Departamento de Defensa. Aunque se mostró reacio a utilizar ese financiamiento porque no quedaba dinero de reposición para rellenar las existencias estadounidenses.

Los ahorros encontrados, el resultado de “buenas negociaciones” y “agrupar financiamiento en diferentes cosas”, según otro alto funcionario de Defensa, proporcionaron al Pentágono US$ 300 millones adicionales para usar como financiamiento de reposición, para respaldar la ayuda enviada a Kiev.

Por su parte, el asesor de seguridad nacional añadió que el nuevo paquete era posible “debido a ahorros no anticipados en contratos que el Departamento de Defensa negoció para reemplazar equipos que ya hemos enviado a Ucrania a través de retiradas anteriores”.

El funcionario ejemplificó con el poder comprar municiones de 25 mm a un costo más barato de lo esperado originalmente después de negociaciones de contrato con el proveedor.

Sin embargo, dejó claro que esta no es una solución sostenible a largo plazo para proporcionar armamento necesario a Ucrania, ya que los líderes republicanos en la Cámara de Representantes continúan negándose a someter a votación un proyecto de ley que proporcionaría ayuda militar adicional.

“Esto es un poco improvisado o una oportunidad única”, dijo el primer funcionario. “No sabemos si o cuándo vendrán ahorros futuros. Y ciertamente no podemos contar con esto como una forma de hacer negocios (…) No estábamos quebrados en ese momento, pero ahora sí lo estamos”, añadió.

Sullivan apuntó a que el paquete solo proporcionaría suficiente munición a Ucrania para durar tal vez solo “un par de semanas” y que no “impedirá que Ucrania se quede sin munición en las próximas semanas”.

“Va sin decir que este paquete no reemplaza y no debe retrasar la necesidad crítica de aprobar el proyecto de ley de seguridad nacional bipartidista”, sentenció.

El último paquete de ayuda a Ucrania de Estados Unidos se anunció a fines de diciembre. En ese momento, el Pentágono dijo en una carta al Congreso que el Departamento de Defensa “habrá agotado los fondos disponibles para nosotros para asistencia de seguridad” después de que se informara sobre el paquete.

Al preguntar si este nuevo paquete de ayuda reducirá la presión sobre el Congreso para aprobar un proyecto de ley complementario que incluye miles de millones de dólares en ayuda para Ucrania, el segundo alto funcionario de Defensa respondió: “No debería”.

“El proyecto es absolutamente vital para nuestra preparación, así como para que Ucrania gane este conflicto. Esto no cambia eso en absoluto. Es un paquete relativamente pequeño para dar a Ucrania, el mínimo de lo que necesita por un corto tiempo”, dijo.

No es la primera vez que el Pentágono anuncia fuentes de financiamiento adicionales e inesperadas para Ucrania.

El año pasado, por ejemplo, el Departamento de Defensa anunció que había descubierto un error contable que llevó a que el organismo sobrevalorara la cantidad de ayuda que estaba proporcionando a Ucrania en US$ 6.200 millones. Ese dinero extra proporcionó un colchón al departamento que le permitió prolongar la asistencia militar a Ucrania por más tiempo de lo previsto, informó anteriormente CNN.

Sin el apoyo y suministros de armas de Estados Unidos, Ucrania perdió terreno en la guerra con Rusia, superada en número y en armamento por un adversario que ha cambiado completamente su economía a una postura de guerra. El mes pasado, las fuerzas rusas izaron su bandera en Avdiivka, en el este de Ucrania, después de un asalto de varios meses.

A medida que Ucrania perdió terreno, la administración Biden instó a la Cámara de Representantes a actuar sobre el suplemento de US$ 60.000 millones, que ya ha sido aprobado por el Senado.

“Creemos que el apoyo todavía está ahí si se permite votar a la Cámara”, dijo el segundo funcionario de Defensa. Pero el liderazgo republicano de la Cámara se ha negado a llevar el proyecto de ley a votación, obligando al Pentágono a pensar de manera diferente sobre cómo enviar ayuda a Ucrania.

“Tienes que tomar un cálculo de riesgo diferente sobre cómo seguir adelante si ya no se asegura que recibirás ayuda”, cerró.