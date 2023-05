Un hombre de 47 años murió y sus hijos resultaron heridos luego de la detonación de una granada al interior de su casa en Indiana, Estados Unidos.

De acuerdo a información preliminar, el explosivo habría estallado cuando registraban las pertenencias del abuelo de la familia.

¿Qué pasó?

El Departamento de Policía del Condado Lake informó que un padre de 47 años murió y sus dos hijos de 18 y 14 años resultaron con heridas de metralla tras la explosión de una granada al interior de su casa ubicada en el vecindario Lakes of the Four Seasons.

Ambos jóvenes fueron trasladados hasta un hospital cercano, donde permanecen internados.

Según consignó la institución policial en Facebook, la familia habría estado revisando las pertenencias de su abuelo cuando encontraron una granada funcional y jalaron el alfiler de seguridad.

Las autoridades investigan si el dispositivo pudo haberse autodetonado debido a su edad u otros factores.

El Escuadrón Antibombas del condado concurrió al lugar para asegurar el área y determinar si existe presencia de más artefactos explosivos.