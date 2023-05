(CNN) – Después de que su madre fuera asesinada en 2007, Jordan Neely se ganaba la vida como un conocido imitador de Michael Jackson en Times Square y en el metro de Nueva York.

Pero aparentemente pasó por momentos difíciles en los últimos años, según un amigo y un familiar, al encontrarse viviendo en la calle y luchando con el trauma de perder a su madre.

El lunes, después de gritarles a los pasajeros en un tren subterráneo de Nueva York que tenía hambre y sed y que estaba cansado de no tener nada, Neely fue asfixiado por otro pasajero y luego murió.

Los fiscales de Manhattan estaban llevando a cabo una “investigación rigurosa en curso” sobre la muerte del hombre de 30 años que se ve en un video siendo asfixiado y sus brazos sujetos por otro pasajero.

Neely murió el lunes debido a una “compresión del cuello (estrangulamiento)”, dijo un portavoz de la Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad de Nueva York. La forma de la muerte fue declarada homicidio, pero esa determinación no es una decisión sobre la intención o la culpabilidad, que corresponde al sistema de justicia penal considerar, mencionó el vocero.

“Este es un asunto solemne y serio que terminó con la trágica pérdida de la vida de Jordan Neely”, sostuvo el portavoz de la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan, Doug Cohen, en un comunicado. “Como parte de nuestra rigurosa investigación en curso, revisaremos el informe del médico forense, evaluaremos todos los videos y fotografías disponibles, identificaremos y entrevistaremos a tantos testigos como sea posible y obtendremos registros médicos adicionales”.

Testigos dijeron a la policía que Neely y otro hombre viajaban en un tren hacia el norte el lunes cuando el otro hombre asfixió a Neely y lo hizo perder el conocimiento, dijo una fuente policial.

El caso de Neely llega cuando la ciudad se enfrenta al aumento de personas sin hogar y al creciente número de personas con enfermedades mentales en las calles y el metro. Amigos, familiares y algunos funcionarios electos locales exigen justicia por la muerte de Neely.

Neely había estado “actuando de manera errática” antes del incidente, pero no había atacado a nadie en el tren antes de que lo estrangularan, detalló a CNN un testigo que grabó el encuentro.

Juan Alberto Vázquez que viajaba en el metro cuando vio a un hombre, luego identificado como Neely, entrar al vagón justo cuando las puertas se cerraban. Neely inmediatamente lanzó un discurso agresivo sobre estar “harto y hambriento” y “cansada de no tener nada”, dijo Vázquez.

Vázquez citó a Neely diciendo: “No me importa si muero. No me importa si voy a la cárcel. No tengo nada de comida… ya terminé”.

Neely luego se quitó el abrigo y lo tiró al suelo y agregó que estaba listo para ir a la cárcel y recibir cadena perpetua, señaló Vázquez.

Muchos pasajeros se sintieron visiblemente incómodos y se trasladaron a otras partes del vagón del tren, pero Vázquez le comentó a CNN que no parecía que Neely estuviera armado o que intentara atacar a nadie.

Luego, otro ciclista se acercó a Neely por detrás y lo estranguló, mencionó Vázquez.

Vázquez aseveró que Neely no discutió ni tuvo ninguna interacción con el hombre que lo estranguló. Agregó que vio al hombre acercarse a Neely por detrás y escuchó el sonido cuando ambos hombres cayeron al suelo..

Otros dos pasajeros se acercaron, uno aparentemente tratando de mediar, mientras que el otro parecía estar ayudando al hombre a sujetar a Neely, aseguro Vázquez, y agregó que comenzó a grabar el incidente unos tres o cuatro minutos después de que comenzó el estrangulamiento.

En el video, se ve a Neely y al otro hombre en el piso de un vagón de metro con el brazo del hombre envuelto alrededor del cuello de Neely. Vázquez comentó que los dos hombres estuvieron en el suelo durante unos siete minutos.

Vázquez aseguró a CNN que Neely no intentó atacar a nadie y descartó haber visto a Neely con un arma, a pesar de que se escuchó a alguien más en su video afirmando que Neely tenía un cuchillo. Dijo que vio la frustración de Neely pero no “ninguna intención de atacar a ninguna persona”.

CNN no ha podido confirmar de forma independiente lo que sucedió antes del incidente y no sabe cuánto tiempo estuvo inmovilizado Neely o si estaba armado.

Después de un rato, Vázquez notó que Neely dejó de hablar y moverse.

Los oficiales de la policía de Nueva York respondieron a una estación de metro en el centro de Manhattan justo antes de las 14:30 horas y encontraron a Neely inconsciente. Se le prestaron primeros auxilios y lo llevaron a un hospital cercano y lo declararon muerto más tarde esa tarde, dijeron la fuente policial y un portavoz de la policía de Nueva York.