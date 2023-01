(EFE) – Al menos diez personas han muerto y otras diez han resultado heridas en el tiroteo que se produjo esta madrugada en un estudio de baile de Monterey Park, a unos 13 kilómetros al este de Los Ángeles, según el primer balance del departamento de la policía.

Según el balance ofrecido por el capitán Andrew Meyer, de la policía de Los Ángeles, el tiroteo se produjo sobre las 22.22 hora local del sábado (06.22 GMT) y fue realizado por un hombre que aún no ha sido detenido.

La policía tampoco conoce el motivo y ni tiene descripción alguna del sospechoso.

“Cuando los oficiales llegaron al lugar, vieron que había muchas personas saliendo de allí y gritando. Los oficiales de policía entraron en la sala de baile y localizaron a las víctimas”, dijo Meyer, citado por el diario Los Angeles Times.

Al menos otras diez personas fueron trasladadas a los hospitales cercanos y sus condiciones van desde estable a crítica.

Meyer sostuvo que aún era demasiado pronto para saber si el tiroteo fue un crimen de odio, pero que se analizará el suceso “desde todos los ángulos”.

“We're dealing with the tragedy of mass shootings which is sadly a uniquely American experience.”

