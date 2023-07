(CNN) – Seis personas, entre ellas cuatro civiles y dos bomberos, sufrieron heridas leves tras el desplome de una grúa este miércoles por la mañana en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.

Uno de los bomberos sufrió dolores torácicos y fue trasladado a un hospital de la zona, pero todas las lesiones no ponen en peligro la vida, dijo en rueda de prensa Joseph W. Pfeifer, subcomisario del Departamento de Bomberos de Nueva York y añadió que algunos de los heridos civiles eran trabajadores de la construcción.

El incidente se produjo en una obra vacía en la 10ª Avenida y la calle 41, donde los bomberos respondieron a un incendio de cinco alarmas antes de que la pluma de la grúa se desplomara, golpeando un edificio al otro lado de la calle, dijeron funcionarios de la ciudad.

El incendio se produjo mientras el operador de la grúa levantaba unas 16 toneladas de cemento, explicó Pfeifer a los periodistas en la rueda de prensa. El operador intentó apagar el fuego, pero se vio superado por las llamas, explicó Pfeifer, y añadió que el operador salió sano y salvo de la cabina de la grúa.

Las autoridades creen que el incendio debilitó el cableado de la grúa “hasta un punto en el que pierde su resistencia, y ahí es donde se produjo el desplome”, dijo Pfeifer.

Imágenes publicadas en Twitter mostraban llamas y humo saliendo de la grúa antes de que su pluma cayera, golpeando el edificio de enfrente, en el 555 de la 10ª Avenida.

Las imágenes compartidas por la oficina del alcalde Eric Adams mostraban escombros tirados en la calle.

