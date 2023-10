(CNN) – Una sensación de alivio se apoderó de una afligida comunidad de Maine que soportó dos días de miedo después de que las autoridades anunciaran que el hombre acusado de matar a 18 personas en una bolera y un restaurante a principios de esta semana fue encontrado muerto el viernes por la noche.

El cuerpo de Robert Card, de 40 años, fue descubierto cerca de un río a unas 10 millas de la devastada comunidad de Lewiston con una herida de bala autoinfligida, dijeron las autoridades.

El cuerpo de Card fue encontrado dentro de un remolque en un estacionamiento desbordado de Maine Recycling Corporation en Lisboa, dijo el comisionado de Seguridad Pública de Maine, Michael Sauschuck, en una conferencia de prensa el sábado por la mañana.

Card había sido despedida recientemente del centro de reciclaje, dijo a CNN una fuente policial.

“Algunos de esos remolques están cerrados. Algunos de esos trailers no lo son”, dijo Sauschuck. “Lo encontraron dentro de una de esas cajas que estaba abierta desde el exterior”.

Se encontraron dos armas de fuego junto al cuerpo de Card, dijo Sauschuck, y llevaba la misma sudadera que se ve en el video de vigilancia del tiroteo del miércoles por la noche, lo que sugiere que nunca se cambió de ropa. No está claro cuándo se quitó la vida.

Sauschuck dijo que la instalación fue inicialmente registrada y considerada limpia, pero el propietario de Maine Recycling dirigió a las autoridades a remolques adicionales que los investigadores inicialmente no se dieron cuenta de que formaban parte del mismo centro de reciclaje.

El descubrimiento puso fin a una persecución de aproximadamente dos días que dejó a muchos residentes de la serena y pintoresca zona viviendo al límite y temerosos de abandonar sus hogares.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, dijo que ella, como otros, se sentía aliviada de que la persecución y el miedo que la acompañaba hubieran terminado.

“Como mucha gente, esta noche respiro aliviado al saber que Robert Card ya no es una amenaza para nadie”, dijo Mills en una conferencia de prensa el viernes por la noche. “Sé que hay algunas personas, muchas personas, que comparten ese sentimiento, pero también sé que su muerte podría no traer consuelo a muchos”.

Dijo que el descubrimiento permitiría a la comunidad seguir adelante y comenzar “un camino largo y difícil hacia la curación, pero sanaremos juntos”.

La extensa persecución comenzó el miércoles por la noche después de que se escucharan disparos en Just-in-Time Recreation y luego en Schemengees Bar & Grille en Lewiston, según los funcionarios. Las 18 personas asesinadas, que las autoridades identificaron el viernes, tenían entre 14 y 76 años. Entre ellas se encontraba un niño que jugaba a los bolos con su padre, participantes en un torneo de cornhole para sordos y varios padres que dejan atrás a sus hijos pequeños. El tiroteo dejó a otras 13 personas heridas, dijeron las autoridades.

Una sobreviviente de la masacre, cuya prima Tricia Asselin murió en el tiroteo, se sintió aliviada al saber que el sospechoso fue encontrado muerto para que “la comunidad misma definitivamente pueda seguir adelante sin temor a que él esté ahí afuera”, le dijo el viernes a Kaitlan Collins de CNN. noche, y agregó que estaba “triste porque tenemos muchas preguntas sin respuesta”.

Tammy Asselin, quien fue separada de su hija de 10 años cuando comenzó el tiroteo en la bolera de Just-in-Time Recreation, continuó: “Sé que a mi hija le da algo de paz saber que lo han atrapado. porque ese era su miedo: que él todavía esté ahí afuera”.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dicen que Card, un reservista del ejército estadounidense e instructor certificado en armas de fuego, recibió una amplia capacitación que incluía navegación terrestre y armas de fuego. Alguien que sirvió con él lo describió como un tirador experto y uno de los mejores tiradores de su unidad.

‘Preguntas que no tendrán respuesta’

La esposa de una de las personas asesinadas en el tiroteo dice que todavía está procesando el hecho de que el tirador está muerto.

“Tengo emociones encontradas al respecto”, dijo a CNN Elizabeth Seal, esposa de la víctima Joshua Seal, hablando a través de un intérprete de lenguaje de señas estadounidense.

“En primer lugar, quería que lo detuvieran. Quería hacer preguntas que no tendrán respuesta. ¿Por qué hiciste esto? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué lastimarías a tantas familias?

Al menos tres de las 18 víctimas formaban parte de la comunidad sorda local, según sus familias. Joshua Seal era el director de servicios de interpretación del grupo de defensa de la discapacidad Pine Tree Society.

Elizabeth Seal dijo que conocía a su esposo desde que ambos estaban en preescolar. Si bien el suicidio del tirador la deja sin respuestas, también se siente aliviada. “Es importante que lo hayan encontrado”, dijo, “y que se haya ido”.

Rob Young, cuyo hermano y sobrino murieron en el tiroteo, dijo a CNN que este era el resultado ideal y que ninguna respuesta sobre “por qué” el tirador hizo lo que hizo traería de regreso a sus seres queridos.

Bill Young, un padre descrito como la roca de la familia, y su hijo de 14 años, Aaron, estaban jugando bolos juntos cuando ambos fueron asesinados.

“Para nuestra familia, este es el resultado que queríamos”, dijo Young. “Esto supone un cierre para nosotros como familia en el sentido de que… no queremos tener que preocuparnos de que él lastime a nadie más”.

Tammy Asselin le dijo a CNN el viernes que quiere saber por qué el hombre armado apuntó a esos lugares y por qué disparó cuando había niños allí, entre otras preguntas que, según dijo, tal vez nunca se respondan ahora.

“Sabes, son sólo esas preguntas de ‘por qué’ las que desafortunadamente quedan sin respuesta y probablemente nunca tendremos esas respuestas”.

Personas de toda la comunidad, el estado y el país se han hecho eco de una sensación de alivio para quienes se encuentran en la zona después de días de incertidumbre.

El presidente Joe Biden dijo que está agradecido que los residentes de Maine estén a salvo “después de pasar días insoportables escondidos en sus hogares”.

Biden, en un comunicado el viernes por la noche después de que el sospechoso fuera encontrado muerto, dijo que su administración continuará “brindando todo lo que sea necesario para apoyar al pueblo de Maine”. También reiteró su llamado al Congreso para abordar la violencia armada.

“Los estadounidenses no deberían tener que vivir así”, dijo Biden. “Una vez más hago un llamado a los republicanos en el Congreso para que cumplan con su obligación de mantener seguro al pueblo estadounidense. Hasta que llegue ese día, seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para poner fin a esta epidemia de violencia armada. La comunidad de Lewiston –y todos los estadounidenses– no merecen menos”.

Incluso antes del descubrimiento del cuerpo de Card, la comunidad de Lewiston mostró su fuerza el viernes. La gente salió a las calles del centro de Lewiston, cubiertas de hojas de otoño, en medio de una sensación persistente de incertidumbre sobre el paradero de Card y mensajes alarmantes de las autoridades para que estuvieran atentos.

Un flujo constante de personas caminaba por las aceras y entraba y salía de los edificios. Varios conductores viajaron por el área incluso antes de que se levantara la orden de refugio en el lugar, que las autoridades promulgaron al principio de la búsqueda, el viernes por la noche, pocas horas antes de que las autoridades dijeran que se había encontrado el cuerpo de Card.

Alguien decoró árboles con mensajes de apoyo en forma de corazón como “a mi comunidad” y “a mis vecinos” en los árboles del centro de Lewiston.

Varios negocios permanecieron cerrados durante toda la tarde, pero algunos propietarios, como los mercados Halal que atienden a la comunidad de inmigrantes del área, dijeron que abrieron sus puertas por un período más corto el viernes debido a preocupaciones de seguridad.

Una emotiva Deborah Roy, todavía afligida por la pérdida de su madre de 92 años hace unas semanas, trató de contener las lágrimas cuando le dijo a CNN que había estado en casa durante tres días antes de visitar una tienda de comestibles el viernes temprano en Lisboa, un pueblo a 15 minutos de Lewiston.

“Sólo quería dar una vuelta para escaparme”, dijo Roy. Esa tarde, una fila de clientes se extendía hasta la parte trasera de la tienda mientras varios otros negocios permanecían cerrados durante la orden de confinamiento.

Roy dijo que vio “gente, autos por todas partes y cámaras” mientras se dirigía a la tienda.

“Cuando bajé por ese puente y vi a todos los oficiales, me di cuenta”, dijo Roy entre lágrimas.

“Estoy impresionada de ver que esto suceda en nuestro pequeño pueblo”, dijo. “Cómo una persona puede poner el mundo patas arriba es devastador”.

Los detalles sobre cuándo murió Card no están claros

Poco más de 48 horas después de que comenzara la búsqueda, las autoridades encontraron el cuerpo de Card a las 7:45 pm del viernes cerca del río Androscoggin en el área de Lisbon Falls, a unas 10 millas de Lewiston, dijo Sauschuck, el comisionado de seguridad pública del estado.

A principios de esta semana, las autoridades encontraron el vehículo de Card abandonado después del tiroteo cerca de un embarcadero en la zona de Lisboa.

Los detalles sobre cuándo murió Card “aún están por verse”, dijo Sauschuck el viernes, y las autoridades no han anunciado el motivo del tiroteo.

Si bien no se ha anunciado ningún motivo, durante la investigación surgió una teoría clave sobre por qué la bolera y el restaurante fueron atacados, dijeron fuentes policiales a CNN el jueves. Card recientemente rompió con una novia de mucho tiempo, y los investigadores están siguiendo la teoría de que Card fue a la bolera y al bar porque eran lugares que la pareja solía frecuentar, dijeron fuentes policiales a John Miller de CNN.

Card también dejó una nota a su familia, según Sauschuck.

“Es una nota para un ser querido y dice que este es el código de acceso de mi teléfono, estos son los números de cuentas bancarias”, dijo Sauschuck en la conferencia de prensa del sábado. “No lo describiría como una nota de suicidio explícita, pero el tono y el tenor eran que el individuo no iba a estar presente y quería asegurarse de que este ser querido tuviera acceso a este teléfono y a todo lo que había en él”.

La familia de Card ha cooperado con los investigadores y su asistencia fue fundamental para identificar al tirador, pero han recibido amenazas injustas debido a las acciones de Card, según Sauschuck.

“Creo que las primeras tres personas que nos llamaron para identificar positivamente a este individuo basándose en las fotos que se publicaron eran miembros de la familia”, dijo Sauschuck. “Esa familia ha soportado mucho dolor, incluso amenazas. La gente está en sus casas y dice: ‘¿Lo saben? ¿Es su culpa?'”.

Antes de que se anunciara la muerte de Card, las autoridades habían dicho que encontraron una nota de Card que provocó que la búsqueda cambiara para incluir una búsqueda de agua en el río Androscoggin. Pero después de una extensa búsqueda que incluyó buzos, embarcaciones submarinas y aviones, aún no se encontró a Card.

Durante dos días, agentes del orden con armas largas rodearon y registraron varias zonas de esta zona típicamente tranquila, desde un invernadero en Springworks Farm en Lisboa hasta casas y lugares relacionados con el sospechoso.

Los agentes del orden visitaron dos veces la casa de Card el jueves y rodearon la casa esa noche ordenando a los ocupantes que salieran, aunque no estaba claro si había alguien dentro.

Los investigadores habían ejecutado anteriormente una orden de allanamiento el jueves en la casa, buscando computadoras, notas, armas y cualquier evidencia que pudiera indicar un plan para los tiroteos, dijeron fuentes policiales a CNN.

Un funcionario encargado de hacer cumplir la ley dijo el viernes que los investigadores también recuperaron un teléfono celular que pertenecía al sospechoso.

Autoridades: el arma utilizada en el tiroteo fue comprada días antes del episodio “errático”

Los investigadores dijeron que creen que el arma que Card usó en la masacre fue comprada legalmente pocos días antes de que fuera hospitalizado y se le ordenara someterse a una evaluación psiquiátrica a mediados de julio, según múltiples fuentes policiales.

Card, quien se alistó por primera vez en la Reserva del Ejército en 2002, fue denunciado por funcionarios de la Reserva del Ejército por “comportarse de manera errática”, lo que llevó a la Policía del Estado de Nueva York a acudir a la base militar de Camp Smith donde Card sirvió en Cortlandt, Nueva York.

Según los informes, Card estaba actuando “de manera beligerante y posiblemente intoxicado”, según una fuente informada sobre el asunto, y la policía estatal lo transportó a un hospital cercano por sospecha de intoxicación. Fue liberado al día siguiente, dijeron las autoridades.

Cuando se le pidió información sobre el encuentro, un portavoz de la Policía Estatal de Nueva York dijo a CNN: “Esta es una investigación activa, y la Policía Estatal de Nueva York no hace comentarios sobre investigaciones activas”.

El Ejército le dio a Card una “Remisión de Comando” para buscar tratamiento después de que una fuente policial federal le dijera al personal del Ejército que Card había estado “escuchando voces” y había pensado en “herir a otros soldados”, dijo la fuente a CNN.

Los encuentros ocurrieron 10 días después de que Card comprara el rifle de alto poder en una tienda de armas de Maine, dijeron fuentes policiales. El poderoso rifle era un Ruger SFAR con recámara para municiones 308 de alta potencia, según las fuentes.

Aunque “hay un componente de salud mental en esto”, dijo Sauschuck, eso no significaría necesariamente que no fuera elegible para comprar un arma. Según Sauschuck, las leyes de armas de Maine no prohíben que una persona compre un arma basándose estrictamente en un diagnóstico o tratamiento de salud mental.

“Basándome en lo que he escuchado en las conversaciones de esta mañana, me han dicho que no tenemos acceso a ninguna información sobre ‘internado por la fuerza para recibir tratamiento’ en referencia al Sr. Card”, dijo Sauschuck.

Sin que un tribunal le exija recibir tratamiento de salud mental, el nombre de Card probablemente no sería marcado durante la compra de armas de fuego. “Si eso no sucedió”, dijo Sauschuck, “entonces… la verificación de antecedentes no indicará que esta persona está prohibida”.

Se encontró una “arma larga” dentro del Subaru blanco propiedad de Card, dijo Sauschuck. Los investigadores están trabajando para confirmar que el arma estaba relacionada con el tiroteo masivo.

Las fuentes dicen que el arma encontrada dentro del automóvil parece ser la misma que disparó el pistolero, aunque no se ha confirmado una coincidencia balística.

El arma será procesada por el FBI y la ATF en busca de huellas dactilares y ADN y luego se someterá a pruebas de laboratorio para determinar si las balas y los casquillos encontrados en la escena coinciden.

Junto con el rifle, las fuentes dicen que Card también compró una pistola semiautomática Beretta 92-F de 9 mm en julio. Es la pistola estándar del ejército estadounidense.

Cómo se desarrolló el terror

Poco antes de las 7 pm del miércoles, Card comenzó a disparar en una bolera de Lewiston y luego en un bar en una comunidad mayoritariamente de clase trabajadora, dicen las autoridades.

Los oficiales acudieron a los lugares del tiroteo en Lewiston minutos después de las llamadas al 911, dijo la policía.

La llamada inicial al 911 de Just-In-Time Recreation llegó a las 6:56 pm y el primer oficial de policía de Lewiston llegó a las 7 pm, dijo Sauschuck el viernes.

La gente salió corriendo de la bolera mientras patrullas policiales acudían al lugar, según muestra un vídeo obtenido por CNN.

Aproximadamente 12 minutos después de las primeras llamadas, las autoridades recibieron múltiples llamadas al 911 sobre un tirador en Schemengees Bar and Grille Restaurant, aproximadamente a 4 millas de la bolera.

El tiroteo y la posterior persecución de Card provocaron órdenes de refugio en el lugar para los condados de Androscoggin y el norte de Sagadahoc, donde se encuentran Lewiston, Auburn y Lisbon.

Los investigadores ejecutaron una orden de registro el jueves en la casa de Card, buscando computadoras, notas, armas y cualquier evidencia que pudiera indicar un plan para los tiroteos, dijeron fuentes policiales a CNN.

Las autoridades dicen que encontraron el automóvil del sospechoso abandonado a unas 8 millas de Lewiston en Lisboa, con un rastro que conecta el lugar donde abandonó su vehículo y el lugar donde finalmente se encontró su cuerpo.

Las 18 víctimas identificadas

Las 18 víctimas del tiroteo fueron identificadas el viernes, con víctimas de edades comprendidas entre 14 y 76 años.

Aaron Young, el niño asesinado mientras jugaba a los bolos con su padre, era un estudiante de honor que se enorgullecía de sus calificaciones, dijo la hermana de Aaron e hijastra de Bill, Kayla Putnam, a WCVB, afiliada de CNN. El padre de Aaron, Bill, era mecánico de automóviles, dijo Putnam, y era la piedra angular de la familia.

“No hay nada que puedas hacer para prepararte para esto”, dijo el hermano de Bill, Rob Young. La esposa de su difunto hermano “lo perdió todo”.

“Su hijo era todo su mundo, y mi hermano era su mejor amigo y alma gemela, y se los llevaron a ambos”, dijo Young. “Se dijeron adiós. Él fue a la bolera y ella nunca vuelve a verlos”.

Bob Violette, de 76 años, estaba a días de cumplir 77 cuando fue asesinado a tiros en la bolera, según WBZ , afiliada de CNN.

Los familiares de Violette dicen que él estaba enseñando una liga juvenil de bolos cuando estallaron los disparos y creen que murió protegiendo a sus estudiantes, informó WBZ. Su esposa, Lucille, también murió en el ataque.

“Bob ha ayudado con la liga juvenil desde que tengo uso de razón”, dijo a WBZ el amigo de Violette, Brandon Dubuc. “Si él estaba allí con esos niños, los estaba protegiendo. No tengo duda al respecto”.