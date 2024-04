(CNN Español) – Este martes, el Gobierno de Joe Biden condenó la irrupción de fuerzas de seguridad ecuatorianas en la embajada de México en Quito, luego de que más temprano el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó en su conferencia de prensa que los gobiernos de Canadá y Estados Unidos se pronunciaron ante la crisis diplomática con posturas “indefinidas”.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, fue el encargado de dejar en claro la posición de EE.UU. al señalar que el gobierno del país sudamericano “ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional” en referencia al ingreso de la policía a la sede diplomática de México sin autorización de este país.

“Condenamos esta violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, incluido el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada. Hemos revisado las imágenes de las cámaras de seguridad de la embajada de México y creemos que estas acciones fueron incorrectas”, dijo en rueda de prensa.

“El gobierno ecuatoriano ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y puso en peligro los fundamentos de las normas y relaciones diplomáticas básicas”, agregó.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que “fue muy indefinida” la postura de Estados Unidos. Incluso resaltó que el presidente Joe Biden no se había pronunciado al respecto, como lo han hecho otros jefes de Estado.

El mandatario mexicano también criticó la postura de Canadá, luego de que el Departamento de Asuntos Exteriores de ese país emitió en la red social X un mensaje donde se refirió a los hechos como “aparente violación”, pronunciamiento que López Obrador había dicho por la mañana que era inaceptable.

“Canadá está profundamente preocupado por la aparente violación por parte de Ecuador de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 al ingresar a la Embajada de México sin autorización”, publicó el sábado por la noche.

We call on all countries to respect both international law and the integrity of domestic legal processes, and urge Mexico and Ecuador to engage in dialogue to resolve their differences in the spirit of peaceful coexistence typical of our close regional partners.

