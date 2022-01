(EFE) – La primera partida de 90 toneladas de armamento letal de Estados Unidos llegó este sábado al aeropuerto Boríspol de Kiev en medio de falta de avances en las negociaciones entre Washington y Moscú por el refuerzo militar ruso en la frontera con Ucrania.

“El primero de varios envíos por un total de 200 millones (de dólares) en asistencia de seguridad para las FF.AA. de Ucrania, autorizada por el presidente Joe Biden en diciembre, llegó al aeropuerto de Boríspol, Kiev”, informó la embajada estadounidense en Kiev a través de un mensaje en Facebook.

La entrega se enmarca en los suministros de ayuda militar adicional a Kiev ante la tensa situación en la frontera con Rusia y “demuestra el firme compromiso” de Washington con el derecho de Ucrania a la autodefensa, señala la nota.

EE.UU. prometió que continuará apoyando al Ejército ucraniano en su “esfuerzo continuo” para defender la soberanía y la integridad territorial de “la agresión rusa”.

“Como le dijo el presidente Biden al presidente ruso, Vladimir Putin, en caso de una invasión de Ucrania, EE.UU. proporcionará a Kiev material defensivo adicional“, señala el comunicado en referencia a una conversación telefónica que sostuvieron los líderes de EE.UU. y Rusia a finales de 2021.

El armamento estadounidense llega a Ucrania pocos días después de la visita a Kiev del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, quien prometió el pasado 19 de enero un incremento de la ayuda militar a Ucrania ante una eventual invasión rusa.

“Hemos dado más asistencia militar a Ucrania en el último año que en cualquier momento desde 2014″, dijo Blinken, quien reiteró que “si Rusia sigue adelante con su agresión para invadir Ucrania”, Washington suministrará material adicional a Kiev, “más allá del que ya está en marcha”.

Según la embajada estadounidense, el año pasado Washington prestó a Kiev ayuda militar por valor de 650 millones de dólares.

Kiev comenzó a solicitar a Washington ayuda en forma de armas defensivas letales desde el estallido del conflicto armado con milicias prorrusas en el este del país.

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, dio las gracias este sábado a Estados Unidos y personalmente al secretario de Defensa, Lloyd Austin, por la asistencia militar brindada a Kiev y un apoyo “incondicional”.

La cooperación militar con Washington proseguirá, adelantó Reznikov en un mensaje en Twitter.

The 1st bird arrived.All Ukrainians highly appreciate 🇺🇸 help in strengthening 🇺🇦 defense capabilities.Thanks to our strategic partner&personally to @secdef Lloyd Austin III for the unwavering support. To be continued @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/6iPcpHtmc7

