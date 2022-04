(CNN en Español) – Brian A. Nichols, secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, denunció este viernes las sentencia que se les impondrían a dos artistas cubanos arrestados durante las protestas de julio del año pasado.

En su cuenta de Twitter, el funcionario hizo un llamado al Gobierno de Cuba “para que los libere y ponga fin a esta injusta persecución”, en referencia a los 7 a 10 años de cárcel que ha sugerido la Fiscalía como sentencia para el cantautor Maykel Castillo, conocido como Maykel Osorbo, y para Luis Manuel Otero Alcántara.

Osorbo es coautor de la canción Patria y vida, que se convirtió en el himno de aquellos que participaron en las protestas de julio de 2021 en Cuba.

We condemn the Cuban regime’s 10 & 7 year proposed sentences for Maykel Osorbo and @LMOAlcantara. We call on the Cuban government to release them and stop this unjust prosecution. The right to freedom of expression is enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. pic.twitter.com/VLVIalSJyL

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) April 8, 2022