Leonardo Da Vinci y Nikola Tesla fueron solo algunas de las personalidades cuyos nombres fueron usados para bautizar estaciones del metro en Londres. Y entre estos conocidos ingenieros también resaltó una chilena: Barbarita Lara.

La destacada ingeniera informática chilena fue homenajeada por la Real Academia de Ingeniería en el marco de la celebración del Día del Ingeniero. Junto a ella, una decena de expertos y expertas de todo el mundo fueron celebrados en un mapa conmemorativo.

Our iconic tube map has had an engineering refit

This edition created with @RAEngNews celebrates 274 engineers and all their contributions to society for #NationalEngineeringDay

— TfL (@TfL) November 1, 2023