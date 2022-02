(CNN) – Estados Unidos planea imponer sanciones al presidente ruso, Vladimir Putin, durante la jornada de este viernes, según manifestaron a CNN Internacional dos fuentes familiarizadas con la decisión.

El líder ruso se convertirá en el objetivo de más alto perfil en el esfuerzo por imponer costos a la economía rusa y al círculo íntimo de Putin tras la invasión rusa de Ucrania.

Es probable que se incluyan funcionarios rusos adicionales, dijo una de las personas.

La Unión Europea y el Reino Unido anunciaron también que este viernes impondrían sanciones contra Putin y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el pasado jueves a Kaitlan Collins de CNN que sancionar a Putin había sido una opción que se estaba considerando y que estaba “sobre la mesa”.

