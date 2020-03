La ministra de Igualdad de España y militante de Podemos, Irene Montero, dio positivo por coronavirus y su esposo, el vicepresidente Pablo Iglesias, está en cuarentena. Tras ello, varios ministros han decidido realizarse las pruebas para detectar el Covid-19 y tendrán los resultados en las siguientes horas.

Mientras tanto, el gobierno aseguró que ampliará medidas extraordinarias para contener la pandemia en diversas regiones.

Montero asistió a la multitudinaria marcha del 8M en Madrid y el miércoles 11 de marzo comenzó con síntomas. Así se refirió al tema en Twitter: “Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del Covid-19 y he dado positivo”.

Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien.

— Irene Montero (@IreneMontero) March 12, 2020