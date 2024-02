(CNN) — Es una ciudad flotante que alberga exclusivamente al 1%, un patio de recreo para multimillonarias y multimillonarios que circunnavega los océanos del mundo.

Bienvenido a The World, un exclusivo barco residencial privado que alberga 165 apartamentos de superlujo. Este barco está envuelto en secreto y comprar un condominio a bordo es una situación que solo se puede realizar mediante invitación: debes ser nominado por un residente y secundado por otro. Se dice que es obligatorio un patrimonio neto de 10 millones de dólares.

Si estás imaginando fiestas suntuosas, llenas de intriga y champán fluyendo libremente (como en un episodio marítimo de la serie de HBO “The White Lotus”), quizás no estés muy lejos, al menos según el relato de un expasajero.

“No estoy diciendo que todo lo que pasó en ‘The White Lotus’ haya sucedido en The World, pero creo que, en gran medida, la comparación no es inexacta”, le dice el ex residente Peter Antonucci a CNN Travel. “Hay mucha gente rica que hace cosas divertidas, a veces traviesas, a veces escandalosas”.

Antonucci es un abogado jubilado que estuvo seis años como residente de The World. En 2019 vendió su condominio en el barco, ¿la razón? “Una vez que has dado la vuelta al mundo varias veces, ya está. Había visto lo que quería ver y estaba listo para hacer algo nuevo”.

De regreso a tierra firme, el hombre comenzó a revisar los diarios que había llevado durante sus años a bordo y decidió que la vibra de “club de campo y casa de hermandad” era la inspiración perfecta para la ficción.

Desde entonces, ha escrito tres novelas ambientadas en un barco ficticio, la más reciente de las cuales, “Tides of Betrayal”, promete “secretos, pecados y escándalos” en alta mar.

Una invitación exclusiva

Antonucci y su esposa se enteraron de The World a través de un artículo en el Wall Street Journal, alrededor de 2012. El barco de 12 cubiertas tiene 644 pies de longitud (poco más de 196 metros), y fue lanzado en 2002.

Cuando oyó hablar por primera vez de esta ciudad flotante, Antonucci tenía 52 años y disfrutaba de las ventajas de una jubilación anticipada. Estaba intrigado por el concepto y su esposa también estaba emocionada por saber más.

Los interesados ​​pueden reservar un viaje de prueba en The World como “posible residente”. Así que, en poco tiempo, ambos se embarcaron en Belice y navegaron por el Canal de Panamá en su viaje de prueba.

“Cuando comencé, pensé que era ridículamente caro. No podía creer que los apartamentos costaran tanto. No podía creer que los costos de mantenimiento fueran tan altos y no podía imaginar por qué alguien haría esto”, relata. “Pero el segundo día me pregunté: ‘¿Cuántos apartamentos tienen disponibles y cuándo puedo registrarme?’”.

Antonucci dice que se sintió seducido por todos los aspectos de The World: desde la tripulación, a la que llama “el mayor activo del barco” gracias a su capacidad para anticipar todas las necesidades de los residentes, hasta la gran cantidad de experiencias exclusivas a bordo del barco y en tierra y el itinerario cuidadosamente planeado.

“Era como una orquesta con muchas partes diferentes. Cada uno fue genial. Pero juntos, era una sinfonía”.

Además, todos los residentes fueron muy acogedores. Antonucci no descubrió hasta más tarde que todos habían sido informados de antemano sobre quién era él, y dice que los habían alentado a hacerlo sentir como en casa.

“Cuando traen a posibles pasajeros, hay un correo electrónico que se envía a todos los residentes”, dice Antonucci. “Hay uno, dos, tres o más párrafos sobre los antecedentes de esa persona y sobre si tiene algo en común con ellos. Y [se les anima] a ofrecerles una bebida o cenar, jugar una partida de tenis con ellos, hacer algo”.

“Por supuesto, no sabía que eso estaba pasando; simplemente pensé que era una coincidencia que toda esta gente se acercara y me dijera cosas agradables. Pero conocí a algunas personas y me sentí bien”.

Si a los residentes actuales les gusta un futuro residente, dice Antonucci, ellos pueden ser sus proponentes: “Muchas personas se incorporan ya conociendo a la gente. Pero otros hicieron el ‘crucero de posibles residentes’ y conocieron allí a personas que los terminaron apadrinando”, explica.

Tras el exitoso viaje de prueba, Antonucci y su esposa firmaron un contrato para comprar un condominio en The World. Cerraron cuatro meses después, a principios de 2014. Antonucci dice que lo habrían hecho todo antes, pero había algunas cosas que atar en tierra.

“Tuve hijos en Nueva York y tengo casas y cosas así; no puedes simplemente recogerlo todo y largarte al mar”, dice el hombre.

Sus hijos tenían poco más de 20 años durante su período como residente mundial, pero venían y visitaban a sus padres a bordo de vez en cuando.

Compra millonaria

Cada apartamento en The World es algo diferente: “Algunos serán un poco más grandes que otros, y otros podrían ser un poco más pequeños”. Antonucci no recuerda las cifras exactas, pero cree que compró su primer apartamento a bordo por alrededor de 1,6 millones de dólares.

A diferencia de lo que ocurre en un crucero normal, los residentes pueden renovar y decorar según sus gustos personales. Eso significa que “algunos están decorados con muebles modernos y electrodomésticos realmente geniales, otros no han sido tocados en 20 años”.

Y renovar un apartamento a bordo de un barco no es muy sencillo: “Todo tiene que ser inventariado y enviado con meses y meses de antelación en cajas; todo tiene que ser aprobado”, dice Antonucci, que fue propietario de cuatro apartamentos separados durante sus cinco años a bordo de The World.

“No todos a la vez”, explica. “Tuve dos a la vez. Y luego tuve los otros dos por separado”.

Antonucci cambió cada vez a algo un poco más elegante: dice que los apartamentos posteriores que compró costaron alrededor de $ 4 millones. Durante el período en el que poseyó dos propiedades, ofrecía los otros inmuebles a los amigos que invitaba a bordo.

Planificación por comité

La mayoría de los residentes a bordo de The World utilizan su apartamento como una especie de casa de vacaciones; se trata de personas que probablemente tienen varias residencias en distintos países y pueden encontrarse viajando en sus jets privados por todo el mundo en un momento dado.

Cuando el barco viajaba por Europa, Antonucci iba y venía regularmente, disfrutando de los lujos del crucero cada dos semanas aproximadamente y regresando a su casa en Nueva York en el medio. Cuando el barco estaba más lejos, normalmente permanecía a bordo durante períodos más largos.

“Si estuviera en algún lugar lejano y fuera muy divertido, ya sabes, en las Maldivas o las Seychelles, Australia, Nueva Zelanda, iría y pasaría una buena cantidad de tiempo allí”, relata. “Si el barco estuviera en algún lugar interesante, siempre preferiría estar a bordo”.

The World también programa su llegada a ciertos puertos con eventos importantes, como Londres para Wimbledon, Río de Janeiro para el Carnaval. El entretenimiento a bordo también está incluido en el cambio de servicio anual e incluye conferencias de expertos y actividades organizadas como snorkel, buceo y senderismo.

Los invitados no están vinculados a los eventos preorganizados. Antonucci recuerda una vez en que el barco estaba “al sur del Canal de Panamá”, él y sus amigos tomaron un avión o un barco y fueron a Galápagos, donde practicaron snorkel y buceo durante unos días. “Puedes salir por tu cuenta, hacer eso y luego alcanzar al barco, esté donde esté”, explica.

El itinerario mundial se planifica con dos o tres años de antelación. Esa planificación es un proceso “muy complicado”, según Antonucci, ya que hay un comité de itinerario formado por residentes que opinan y se centran en las experiencias disponibles en cada destino.

Mientras tanto, Antonucci dice que el director de itinerario del barco “observa cosas como los precios del combustible, los cambios de tripulación, dónde se encuentran los aeropuertos más grandes, dónde se tiene la mayor accesibilidad, los requisitos de visa y las tarifas de atraque”. Los capitanes de los barcos también opinan.

Utilizando esta información, se proponen tres itinerarios potenciales a los residentes, quienes luego votan por su ruta preferida.

“Como se puede imaginar, esto se vuelve muy político”, dice Antonucci, quien fue miembro de la junta directiva durante algunos años. Dice que, según su experiencia, los residentes de The World tienden a ser “obstinados”.

“Todo el mundo es bastante rico y ha ganado dinero; todo el mundo cree que tiene la opinión más inteligente y la mejor manera de hacer las cosas”, opina. “No están acostumbrados a que les digan que no. Y hay mucha gente muy obstinada que tiene opiniones sobre todo, desde dónde debe colocarse el salero en la mesa hasta qué tan al sur en el hielo de la Antártica debe ir el barco”.

Entonces, si todos a bordo de The World tienen un flujo interminable de ingresos disponibles, ¿por qué no viajan a donde quieran en superyates de propiedad privada? ¿Por qué optan por navegar en un barco cuyo itinerario lo vota un comité?

“Oh, esa es una pregunta muy fácil”, dice Antonucci. “Muchas de las personas a bordo del barco también tenían yates. He sido navegante toda mi vida. La razón por la que irías a The World es para no tener que lidiar con contratar tripulación, averiguar dónde comprar combustible o emitir cheques por cada detalle. Simplemente escribes un gran cheque cada año. Y todo está solucionado”.

‘Escándalos y secretos’

Para muchos residentes, la vida social a bordo del lujoso barco residencial también constituye una gran parte del atractivo. Antonucci lo llama “una comunidad muy, muy social”.

Si bien los niños son bienvenidos a bordo de The World, muchas de las ofertas a bordo están dirigidas a adultos: una cancha de tenis de tamaño completo, un gran spa y un gimnasio. También hay una extensa colección de vinos a bordo y la comida y bebida de los huéspedes está incluida en un cambio de servicio anual. “Se bebe mucho y se divierte mucho. Y eso es lo divertido”.

Cuando Antonucci era residente, dice que “los caballeros vestían chaqueta y corbata”. Sin embargo, cuando estuvo visitando el barco por última vez, en noviembre de 2023, dijo que los tiempos cambiaron, y que en ese momento era más probable ver personas con pantalones cortos y camisetas sin mangas que con corbata negra.

“Eso es un poco desafortunado”, cuenta con nostalgia.

Una consecuencia de la próspera escena social a bordo fue que “había aventuras por todas partes”, según Antonucci.

CNN contactó a varios otros residentes para conocer sus relatos sobre la vida a bordo, pero no respondieron o se negaron a hacer comentarios. Los propietarios del World también optaron por no responder al relato de Antonucci sobre la vida a bordo. De momento no se han podido corroborar sus afirmaciones.

“Hay mucha bebida y juerga”, dice Antonucci, lo que puede dar lugar a “escándalos y secretos”.

“Suceden cosas (…) Algunas son divertidas. Parte de esto es que la gente simplemente se enoja y canta canciones y simplemente se lo pasa bien, y eso es relativamente inofensivo. Y luego incluso algunos de los asuntos y las cosas son inofensivos – si la gente está disponible, soltera, está bien. Pero hay personas casadas, parejas casadas en el barco, que no siempre duermen con su cónyuge”.

Según Antonucci, esos aspectos no eran para él: “Tenía mi grupo de amigos y ninguno de ellos estaba involucrado en eso, aunque mentiría si dijera que no tomamos una copa y nos reímos por lo bajo”.

Experiencia única en la vida

Antonucci recuerda con cariño su época en The World, pero dice que no compraría otro apartamento a bordo: “Había visto lo que quería ver, estaba listo para hacer algo nuevo en mi vida”, dice sobre la decisión de vender en 2019.

“Compré un lugar en Florida y decidí ahondar en el golf. Disponemos de un caballo de doma y un saltador de cazador. Fue un momento de pasar página en mi vida, algo que intento hacer cada dos décadas y probar algo nuevo”.

Además, dice que “la política y los chismes en el barco se volvieron un poco abrumadores”.

Incluso, comentó a CNN Travel que cuando los residentes a bordo de The World se enteraron por primera vez de sus intenciones de escribir novelas sobre un barco residencial ficticio, algunos le dijeron que estaban “asustados” de que estuviera a punto de revelar los secretos de todos. Los residentes actuales y anteriores no suelen hablar de sus experiencias.

“Muchas personas se sintieron ofendidas porque yo revelaría los secretos internos de The World”, e incluso le rogaban que no escribiera nada sobre ellos. “Luego salió el libro y, por supuesto, las personas que tenían tanto miedo de ser retratadas vinieron a mí y me dijeron: ‘¿Cómo es que no estoy en el libro?’”.

Antonucci enfatiza que sus novelas son ficción y no incluyen personas reales.

En una declaración proporcionada a CNN Travel, un representante del crucero dijo que Antonucci les había “asegurado por escrito que sus obras no tienen relación con The World o sus residentes, y que sus publicaciones son obras de arte ficticias sobre un barco ficticio”.

El portavoz manifestó que el barco le desea a Antonucci “lo mejor en sus obras creativas de ficción, que entendemos no tienen relación con The World ni con ninguno de sus residentes”.

Antonucci expresa que, sobre todo, estará eternamente agradecido por haber pasado tiempo a bordo del barco. La experiencia, según él, moldeó su vida y su visión del mundo real.

“No sé ni por dónde empezar cuando la gente me pregunta qué es lo más increíble que he visto”, dice. “Podría hablar de las Islas Salomón, podría contarte que cada vez que íbamos a Sudáfrica, bajábamos y nos íbamos de safari durante una semana. Establecimos un récord mundial Guinness por ser el barco que viajó más al sur que cualquier otro barco en la historia”.

Y aunque Antonucci no siempre simpatizó con todos a bordo, tiene buenos amigos en The World hasta el día de hoy. “Todos esos son recuerdos muy, muy especiales. Y me alegro de poder compartirlos con mis amigos”.