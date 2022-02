En el segundo día del conflicto entre Rusia y Ucrania, Rodrigo Provoste, misionero chileno en Odesa, detalló que al menos en esa región la noche fue tranquila y no se escuchó ninguna explosión. Sin embargo, explicó que la guerra los sorprendió y que incluso muchos ciudadanos no alcanzaron a abastecerse de víveres. Respecto a la situación que viven los ciudadanos ucranianos, Provoste mencionó que “son muy patriotas. En forma personal, no creo que sea tan fácil que puedan derrocar a Ucrania en este caso. La gente está decidida a defender su patria, a defender su soberanía cueste lo que cueste”.