(CNN) – El embajador de China en Estados Unidos, Qin Gang, reiteró el rechazo de Beijing a la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU. a Taiwán durante una entrevista con CNN.

“La soberanía de China no puede infringirse, el pueblo chino no se puede humillar y la reunificación de China no será detenida”, aseguró el embajador a CNN.

🔴 AHORA | Pese a las advertencias de China: Avión de Nancy Pelosi aterriza a Taiwán. 📡 Señal en vivo: https://t.co/O6m2VH17EP#NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/STGSJMf8Ie — CNN Chile (@CNNChile) August 2, 2022

Del mismo modo, añadió que “haremos todo lo que podamos para responder y proteger nuestra soberanía e integridad territorial, nuestra respuesta será muy firme, fuerte y contundente”.

El embajador Qin señaló que la visita de Pelosi resultará en una escalada de tensiones en el Estrecho de Taiwán y dentro de las relaciones entre Estados Unidos y China.

“Nancy Pelosi no es una persona del estrecho, es la presidenta de la Cámara de Representantes, es la número tres en el gobierno de EE.UU., por lo que su visita en cualquier forma y en cualquier momento conlleva una gran sensibilidad crítica”, agregó Qin.