(CNN) – El gobierno de Israel comunicó este domingo que convocará al embajador de Brasil por las declaraciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre el actual conflicto entre Israel y Hamas.

En un discurso pronunciado a primera hora de este domingo en Addis Abeba, en la cumbre de la Unión Africana, Lula calificó de “genocidio” lo que está ocurriendo en Gaza.

“Lo que está ocurriendo en Gaza con el pueblo palestino no tiene precedentes en la historia. De hecho, ocurrió cuando Hitler decidió matar a los judíos“, afirmó.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo en X que Lula está “trivializando” el Holocausto y “tratando de dañar al pueblo judío y el derecho de Israel a defenderse”, afirmando que “comparar a Israel con el Holocausto nazi y Hitler es cruzar una línea roja”.

“Israel lucha por su defensa y por asegurar su futuro hasta la victoria completa y lo hace respetando el derecho internacional”, añadió. Israel ha dicho que su objetivo es eliminar completamente a Hamas después de que atacaran Israel el 7 de octubre.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, también publicó en X: “Nadie dañará el derecho de Israel a defenderse. Ordené a la gente de mi oficina que convoque al embajador brasileño para una llamada de reprimenda mañana“.

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, también respondió en X: “Acusar a Israel de perpetrar un holocausto es indignante y aborrecible. Brasil ha estado al lado de Israel durante años. El presidente Lula apoya a una organización terrorista genocida, Hamas, y con ello avergüenza a su pueblo y viola los valores del mundo libre”.

Accusing Israel of perpetrating a Holocaust is outrageous and abhorrent.

Brazil has stood with Israel for years. President Lula supports a genocidal terrorist organization – Hamas, and in doing so brings great shame to his people, and violates the values of the free world.

— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) February 18, 2024