(CNN) – La embajada de Estados Unidos en Ucrania dijo que atacar una central nuclear constituye un crimen de guerra.

A través de su cuenta de Twitter, la entidad norteamericana aseveró que “Es un crimen de guerra atacar una planta de energía nuclear. El bombardeo de Putin de la planta nuclear más grande de Europa lleva su reinado del terror un paso más allá”.

Mientras las fuerzas rusas continúan su ataque a ciudades ucranianas clave, la mayor central nuclear del país, Zaporiyia, fue atacada este viernes.

Un incendio provocó inicialmente el temor a un posible accidente, pero el fuego se ha extinguido. El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) también declaró que los reactores de la central son seguros y que no se ha liberado material radiactivo.

En tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, arremetió contra los esfuerzos del Kremlin por hacerse con la central nuclear, asegurando que son actos de “terror a un nivel sin precedentes”, y solicitarle a la OTAN que ponga en marcha una zona de exclusión aérea sobre su país.

It is a war crime to attack a nuclear power plant. Putin's shelling of Europe's largest nuclear plant takes his reign of terror one step further. #TheHague #Zaporizhzhia #StandwithUkraine

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 4, 2022