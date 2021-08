(CNN en Español) – Elon Musk dice que va a tener una nueva biografía. El CEO de Tesla y de SpaceX tuiteó el miércoles que el biógrafo Walter Isaacson escribirá el libro. No dijo cuándo se publicaría.

“Si tienes curiosidad por Tesla, SpaceX y mis andanzas en general, @WalterIsaacson escribe una biografía“, dijo Musk en Twitter.

If you’re curious about Tesla, SpaceX & my general goings on, @WalterIsaacson is writing a biography — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2021

Isaacson es profesor de historia en la Universidad de Tulane, y ha escrito las biografías de Benjamin Franklin, Henry Kissinger y Steve Jobs. Su más reciente libro, “The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race”, trata sobre la bioquímica ganadora del Premio Nobel que desarrolló la tecnología de edición de genes CRISPR.

Anteriormente, fue editor de la revista Time, director general del Instituto Aspen, y director general y presidente de CNN. Asimismo, es colaborador de “Amanpour”, el programa de entrevistas sobre asuntos mundiales de CNN International.

Este libro se sumará a los otros que se han hecho sobre el magnate sudafricano. Uno de ellos fue publicado esta semana y fue escrito por el periodista del Wall Street Journal Tim Higgins, llamado: “Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century” (Juego del poder: Tesla, Elon Musk y la apuesta del siglo).

El libro incluye una anécdota en la que se afirma que Musk sugirió en una ocasión al CEO de Apple, Tim Cook, que lo nombrara CEO de la poderosa empresa tecnológica estadounidense

El otro es la biografía de Musk del 2015, denominado “Elon Musk: Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic Future” (Elon Musk: Tesla, SpaceX y la búsqueda de un futuro fantástico), fue escrito la periodista Ashlee Vance, y también incluía una anécdota explosiva.

Vance afirmaba, con base en un empleado anónimo de Tesla, que el empresario tecnológico regañó en una ocasión a un trabajador que decidió asistir al nacimiento de su hijo en lugar de a un evento laboral. Musk negó en su momento que tal evento tuviera lugar.