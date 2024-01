Elon Musk es conocido por ser uno de los principales detractores de la política de migración. Es por esto que durante esta jornada criticó al Gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, asegurando que su administración facilita la inmigración en el país.

Por medio de una publicación en su cuenta, el empresario aseguró que, en este punto, “no hay duda de que esta administración (Joe Biden) está facilitando activamente la inmigración ilegal. Los números hablan por sí mismos”.

En otra publicación, también mencionó que se debería “acabar con la inmigración ilegal y aumentar considerablemente la inmigración legal”, argumentando que es “tremendamente difícil mudarse a Estados Unidos“.

Según el gráfico mostrado por Musk, en los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump ingresaron cerca de 98 mil inmigrantes. Este número casi se triplica en el actual mandato, llegando a 242 mil personas.

At this point, there is no question that this administration is actively facilitating illegal immigration.

The numbers speak for themselves. https://t.co/WaJeNxsx2e

— Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2024