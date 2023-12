(CNN) – Asociados de Elon Musk planean abrir una nueva escuela primaria y secundaria y, en última instancia, una universidad, en Austin, Texas, con la ayuda de una donación de casi US$ 100 millones del multimillonario, según muestran documentos fiscales.

La medida puede ser una señal de que Musk está buscando expandir aún más su imperio de influencia más allá de X, la plataforma de comunicación masiva que ahora dirige, así como las otras muchas empresas que posee y dirige, sus inversiones en el desarrollo de inteligencia artificial y su compromiso con líderes mundiales.

Los miembros del círculo íntimo de Musk, incluido Jared Birchall, que dirige la oficina familiar de Musk, son nombrados líderes de The Foundation, una nueva escuela que planea enseñar “materias STEM y otros temas”, en una solicitud al Servicio de Impuestos Internos solicitando impuestos. estado de exención el año pasado. Birchall también es director de la propia rama benéfica de Musk, la Fundación Musk. (Muchas de las personas más ricas del mundo utilizan las oficinas familiares para orientar sus inversiones).

La presentación del IRS, fechada en octubre de 2022, fue obtenida y publicada por Bloomberg, que informó por primera vez sobre los planes para la escuela el miércoles. CNN no pudo confirmar de forma independiente la autenticidad de la presentación.

Sin embargo, en una carta publicada públicamente en el sitio web del IRS, la agencia aprobó el estado de exención de impuestos de la Fundación en marzo. Tanto la presentación publicada por Bloomberg como la carta del IRS utilizaron el mismo número de identificación del empleador.

“La escuela está siendo diseñada para satisfacer las necesidades educativas de aquellos con potencial académico y científico comprobado, que prosperarán en un plan de estudios riguroso basado en proyectos“, afirma el documento publicado por Bloomberg.

La escuela planea inscribir inicialmente a unos 50 estudiantes y crecer con el tiempo, según el documento. Espera financiarse mediante donaciones y tasas de matrícula, aunque señala que la escuela ofrecerá becas para apoyar a los estudiantes que de otro modo no podrían permitirse el lujo de asistir. La presentación también señaló que el grupo estaba en el proceso de contratar un director ejecutivo, así como personal docente y administrativo, y eventualmente planea buscar la acreditación de la Comisión de Universidades de la Asociación de Colegios y Escuelas del Sur.

“En última instancia, la Escuela tiene la intención de ampliar sus operaciones para crear una universidad dedicada a la educación al más alto nivel“, según el documento.

Un portavoz de X, de Musk, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios del multimillonario sobre el nuevo proyecto.

La incursión de Musk en la educación se produce en un momento en que está cada vez más bajo escrutinio por promover teorías de conspiración y figuras marginales, incluida una teoría de conspiración antisemita, por la que luego se disculpó, y la peligrosa teoría de conspiración del Pizzagate de 2016.

También se produce cuando Austin emerge como un creciente centro de educación alternativa. La ciudad alberga el campus emblemático de la Universidad de Texas en Austin, así como una nueva universidad llamada Universidad de Austin, lanzada por un grupo que incluye al periodista conservador Bari Weiss, cuyo objetivo es combatir el “iliberalismo” percibido en las escuelas y planes tradicionales. para comenzar a inscribir estudiantes el próximo año.

Musk se mudó a Austin desde California en 2020, y la sede de Tesla se mudó con él un año después, después de expresar su frustración con las medidas de seguridad por el COVID-19 de California en el punto álgido de la pandemia.

Musk participó en el inicio de la escuela Ad Astra hace una década en la sede de SpaceX en California para educar a sus propios hijos pequeños y a los de otros empleados, que desde entonces se ha expandido a un programa educativo en línea, según su sitio web.

El multimillonario también ha discutido anteriormente la posibilidad de iniciar una nueva universidad. En 2021, tuiteó que estaba considerando iniciar una escuela llamada “Instituto de Tecnología y Ciencia de Texas” -Texas Institute of Technology & Science-, aunque no estaba claro si la publicación era una broma dado el posible acrónimo obsceno (TITS) y una publicación de seguimiento que decía que la escuela habría “mercancía épica”.

It will have epic merch — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021

La Fundación dijo en su presentación que había recaudado alrededor de US$ 100 millones en contribuciones desde mediados de 2022 para la nueva escuela de Austin. La declaración de impuestos anual 990 de 2022 para la Fundación Musk, también hecha pública por Bloomberg, señala que la organización benéfica Musk donó US$ 10 millones en efectivo al grupo ese año, así como casi US$ 90 millones en acciones de Tesla.