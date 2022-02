(CNN) – La Casa Blanca anunció este sábado que, junto con la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Canadá, respalda la expulsión de “bancos rusos seleccionados” de SWIFT, la alta red de seguridad que conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo, prometiendo esfuerzos para “garantizar colectivamente que esta guerra sea un fracaso estratégico para Putin”.

“Esto asegurará que estos bancos estén desconectados del sistema financiero internacional y perjudique su capacidad para operar a nivel mundial”, escriben en un comunicado conjunto, y también prometen “medidas restrictivas que evitarán que el Banco Central de Rusia despliegue sus reservas internacionales para socavar el impacto de nuestras sanciones” y restringir la venta de “pasaportes dorados” que permiten a los oligarcas rusos evitar la peor parte de las sanciones ya impuestas.

La información fue corroborada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien aclaró que “nos comprometemos a garantizar que un cierto número de bancos rusos se eliminen de SWIFT. Les impedirá operar en todo el mundo y bloqueará efectivamente las exportaciones e importaciones rusas”.

“Paralizaremos los activos del banco central de Rusia. Esto congelará sus transacciones. Y hará imposible que el Banco Central liquide sus activos“, afirmó además la líder europea.

Lee también: Rusia advierte que ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN tendría “graves consecuencias político-militares”

In coordination with 🇺🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇨🇦🇬🇧 I will now propose new measures to EU leaders to strengthen our response to Russia’s invasion of Ukraine and cripple Putin’s ability to finance his war machine. https://t.co/iU2waDzo9s

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2022