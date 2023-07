Este jueves, el elenco de Oppenheimer abandonó la premiere de la cinta en Reino Unido, luego de que el Sindicato de Actores de Estados Unidos anunciara una inminente huelga.

La noticia fue informada por el mismo director de la película, Christopher Nolan, a los asistentes de la proyección en el teatro Odeon Luxe de Londres.

Christopher Nolan says the cast of #Oppenheimer left the premiere to ‘go and write their pickets’ and join the strike pic.twitter.com/rc2SaSxcfk

“Los vieron aquí antes en la alfombra roja. Desafortunadamente, se fueron a escribir sus carteles de protesta, por lo que creemos que es una huelga inminente”, dijo.

Emily Blunt, Florende Pugh, Robert Downey Jr, Matt Damon y Rami Malek fueron algunos de los famosos intérpretes que abandonaron la premiere anticipadamente.

Los actores de la esperada cinta de Nolan se retiraron prematuramente del estreno por la inminente huelga que poco después se confirmó. El Sindicato de Actores, que representa a unos 160 mil actores de Hollywood, se declaró en paro tras el fracaso de las conversaciones con los principales estudios y servicios de streaming.

La última vez que los actores se pusieron en huelga contra los estudios fue en 1980 por los beneficios de las cintas de vídeo domésticas y la televisión de pago, y tuvo una duración de tres meses. Además, esta es la primera vez en 63 años que hay una huelga simultánea de guionistas y actores.

Fran Drescher, presidenta de SAG-AFTRA, el sindicato, dijo en un comunicado que las ofertas de la dirección de los estudios eran “insultantes e irrespetuosas (…). Las empresas se negaron a comprometerse de manera significativa en algunos temas y en otros nos dieron evasivas por completo”.

We love this show of #solidarity . Thank you to the #Oppeneheimer cast for being #SAGAFTRAstrong . We will be #StrongerTogether during the #SAGAFTRAstrike 💪 https://t.co/wJt2ffezjC

El inicio de la huelga de parte de los actores avecina una crisis importante en el entretenimiento. Sin intérpretes, las producciones de cine y televisión que se han podido mantener a flote pese a la huelga de guionistas iniciada en mayo podrían verse obligadas a frenar sus actividades.

