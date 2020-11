(CNN) — El sábado por la noche, el presidente Donald Trump pareció abrazar las acciones de los partidarios en Texas que rodearon un autobús de campaña de Joe Biden en lo que un funcionario de campaña de Biden describió como un intento de reducir la velocidad del autobús y sacarlo de la carretera.

Trump tuiteó un video de la caravana que rodeaba el autobús de Biden con la leyenda: “¡AMO TEXAS!”

El portavoz de Biden, Bill Russo, respondió al tuit de Trump señalando los informes de que la campaña de Trump no estaba preparada para trasladar a los asistentes que habían sido transportados en autobús a un mitin en un aeropuerto de Pensilvania después, lo que llevó a una situación caótica con los partidarios de Trump avanzando por las carreteras hacia automóviles estacionados a millas de distancia.

“Por segunda vez en una semana, su campaña ha dejado a sus seguidores varados en el frío sin transporte en uno de sus mítines de super esparcidores“, dijo Russo en Twitter. “Tal vez debería pasar más tiempo preocupado por esos autobuses que por el nuestro”.

For the second time in a week your campaign has left your supporters stranded in the cold with no transportation at one of your superspreader rallies.

Maybe you should spend more time worried about those buses than ours. https://t.co/qkecpgJsWm

— Bill Russo (@BillR) November 1, 2020