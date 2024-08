El masivo ataque anunciado por Anonymous contra Nicolás Maduro: Sitios oficiales del gobierno de Venezuela están caídos

Siguen las repercusiones tras las elecciones en Venezuela del pasado 28 de julio, tras las cuales Nicolás Maduro fue proclamado presidente por el Consejo Nacional Electoral venezolano a pesar de las numerosas críticas de la comunidad internacional por la poca transparencia en el conteo de votos.

Por dicho contexto, son varios los países que han cuestionado fuertemente al régimen de Maduro. Pero también esto ha ocurrido a niveles de otro tipo de organizaciones. Tal es el caso de Anonymous, que agrupa a hackers de todo el mundo.

En las últimas horas, fue Anonymous una de las últimas asociaciones en anunciar una arremetida contra Maduro. A través de X -antes conocida como Twitter- la organización señaló que “nosotros, el colectivo Anonymous, estamos unidos contra la tiranía del régimen de Maduro. El fraude electoral descarado, la violación de los principios democráticos y la supresión de la libertad de votar no pueden ni serán tolerados”.

Del mismo modo, detallaron que “en las últimas 48 horas, el colectivo Anonymous ha logrado derribar más de 45 sitios web gubernamentales, algunos de los cuales han sido hackeados, exponiendo la corrupción y el engaño de este régimen opresivo”.

🚨🇻🇪To the People of Venezuela and the World,

We, the #Anonymous collective, stand united against the tyranny of the Maduro regime.

The blatant electoral fraud, the violation of democratic principles, and the suppression of the freedom to vote cannot and will not be tolerated.… pic.twitter.com/mSoGPWSC7B

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) July 31, 2024