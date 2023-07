La madre de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años que fue asesinado a manos de su mejor amigo y compañero del colegio en Argentina, habló tras velar a su hijo.

En conversación con Telenoche, la mujer señaló que “estoy vacía porque perdí a mi hijo. Estoy muerta en vida. Por fuera parece que estoy entera, pero por dentro no siento latir mi corazón. Me morí junto con mi hijo”.

“Necesito muchas respuestas que no las encuentro y no me las dieron. El tiempo que se perdió en buscarlo. El tiempo en que buscábamos, por otro lado, y mi hijo estaba atrás. Pasamos muchas veces por esa casa y nunca se nos dio por entrar. Pensábamos que la policía había pasado por ahí“, agregó.

Crimen de Joaquín Sperani

Joaquín Sperani, de 14 años, murió a manos de su mejor amigo y compañero de colegio, de tan solo 13 años. Fue el mismo joven quien confesó haber cometido el crimen.

Durante las 48 horas que duró la búsqueda de Joaquín, su agresor dio pistas falsas a la policía, lo que causó un retraso en el hallazgo del cuerpo. Según datos preliminares de la autopsia, el menor de edad murió a causa de un traumatismo craneal tras recibir al menos 10 golpes en la cabeza.

“Decía que Joaquín le había dado el celular y que se iba a ir con una familia que lo iba a tratar mejor. Me empecé a desesperar porque pensé que me iban a sacar a mi hijo del país“, dijo la madre de Joaquín al citado medio.

“Si lo mató, ¿no pudo ir a la escuela con manchas de sangre en la ropa? Me hace pensar que no actuó solo. Mi hijo tenía el rostro destruido. Tengo muchas preguntas y pocas respuestas”, añadió.

Por su parte, el padre del menor sostuvo que “vi a los papás del presunto asesino en el momento de los rastrillajes, ellos estuvieron en la marcha y todo“.

“Ellos nos ayudaron la primera noche a buscar, por eso digo que el chico también engañó a los papás, cuesta creerlo. Si fue él, es un psicópata”, zanjó.