Edmundo González se reunió con rector del CNE Juan Delpino: “Fue el único ausente cuando anunciaron los resultados fraudulentos”

(CNN Español) – El candidato presidencial de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Edmundo González, publicó en sus redes sociales una fotografía con uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuelza Juan Delpino, que en agosto denunció “falta de transparencia y veracidad” en los comicios del 28 de julio.

“Es importante recordar que el rector Delpino fue el único ausente cuando se anunciaron los resultados fraudulentos en la noche de la elección presidencial, lo que lo obligó a salir del país”, detalló este domingo González en la publicación.

He sostenido una reunión con el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Juan Carlos Del Pino @delpinojuan. Me transmitió detalladamente su experiencia de lo vivido el 28 de julio dentro de las instalaciones del organismo electoral. Es importante recordar que el… pic.twitter.com/z2LeIDTqxQ — Edmundo González (@EdmundoGU) October 6, 2024

Tras las elecciones, Delpino no se mostró públicamente, no estuvo presente en la lectura de los resultados, ni en la proclamación de Nicolás Maduro, a quien el CNE anunció como el ganador de los comicios sin hasta el momento presentar las actas para comprobarlo.

González publicó que durante su encuentro, el rector le “transmitió detalladamente su experiencia de lo vivido el 28 de julio dentro de las instalaciones del organismo electoral” y aseguró que los testimonios como el suyo avalan el deseo mayoritario de cambio de los venezolanos.

En una entrevista para The New York Times en agosto, Delpino pidió disculpas a sus connacionales porque no logró un plan para “tener unas elecciones aceptadas por todos”.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló a Delpino como un “traidor a la patria” y dijo que “se convirtió en la esperanza de la oposición”.