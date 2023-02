Este 24 de febrero se conmemorará el primer aniversario de la invasión rusa en Ucrania y en las últimas horas, distintos países han demostrado su respaldo a la nación que preside Volodymyr Zelensky.

Diferentes países y organizaciones han iluminado sus edificios y monumentos con los colores de la bandera ucraniana.

En Francia, la Torre Eiffel modificó su clásica iluminación nocturna para teñirse de azul y amarillo en un acto que se mantendrá hasta el próximo 26 de marzo.

En tanto, las sedes de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en Bruselas, han hecho lo propio con sus edificios teñidos de los mismos colores.

“Esta noche nuestros edificios lucen los colores de Ucrania. Honramos la valentía del pueblo ucraniano. La memoria de los caídos. La fortaleza de un país en resistencia”, escribió en Twitter, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Mientras, Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, explicó que el gesto “simboliza la valentía, el coraje y la fuerza de la impresionante gente de Ucrania que está superando las adversidades”.

Asimismo, el Empire State en Nueva York se iluminó de amarillo y azul en señal de apoyo a la población de Ucrania.

The Empire State Building shines in yellow and blue tonight, the colors of the Ukraine flag, in support of the Ukraine population.

More information on how to help the people of Ukraine can be found at https://t.co/XZqDvUC3tn.

📷: dantvusa/IG pic.twitter.com/wBCxw91n4B

— Empire State Building (@EmpireStateBldg) February 23, 2023