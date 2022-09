(CNN Español) – El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó este viernes en su cuenta oficial de Twitter que ordenó que dos generales de la Policía Nacional sean desvinculados de la institución. El mandatario agregó que también solicitó a los mandos policiales del país que pongan sus cargos a disposición.

Minutos después del anuncio del presidente, Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, respondió al tuit de Lasso diciendo que “ante su autoridad el día lunes pondremos nuestros cargos a disposición, asumimos que cualquier decisión que contribuya a superar éste difícil momento, será la decisión correcta”.

He pedido la renuncia de @CarrilloRosero como ministro de @MinInteriorEc. He dispuesto que el Comandante General de la Policía, en el transcurso de esta semana, entregue resultados definitivos que conduzcan a la captura de Germán Cáceres. https://t.co/6Vu2vj2IR8 — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) September 24, 2022

Los generales cuya desvinculación dispuso Lasso son Freddy Goyes y Giovanni Ponce, director nacional de Investigación de Policía Judicial y director nacional de Seguridad Ciudadana y Orden Público, respectivamente. Lasso no dio detalles de las razones de la desvinculación de estos dos generales.

Lasso también informó que dio un plazo de una semana al comandante de la Policía, Fausto Salinas, para entregar resultados definitivos que conduzcan a la captura del teniente Germán Cáceres, investigado por la Fiscalía como autor del delito de femicidio en contra de la abogada María Belén Bernal, y agregó que ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Patricio Carrillo.

“El Ecuador entero conoce el valor del general Carrillo, y aunque a algunos no les guste su frontalidad, el general Patricio Carrillo ha dedicado su vida y su lealtad, al ideal de un país más seguro. Sin embargo, tras los acontecimientos de estos días, he decidido que sus servicios concluyan el día de hoy. He pedido al General Carrillo, su dimisión como ministro del Interior”, informó Lasso.

El primer mandatario indicó que se harán todos los esfuerzos para prevenir y erradicar la violencia de género y no revictimizar a las víctimas y sus familias.

“Como presidente de la República, les quiero pedir perdón, porque esto no debe suceder nunca, pero mucho menos en un edificio público donde se forman quienes deben protegernos”, puntualizó.