(CNN) – Un menor de edad fue detenido el lunes tras tiroteo en una escuela en Newport News, Virginia, que dejó dos personas heridas de bala y otras dos lesionadas, según informó la policía.

El tiroteo ocurrió durante la jornada de este lunes por la mañana en Heritage High School. Dos jóvenes, un hombre y una mujer, ambos de 17 años, fueron trasladados a un hospital con heridas de bala, aunque no se consideraron potencialmente mortales.

“Al menos otros dos menores fueron trasladados a hospitales, uno con asma y otro con una lesión en el brazo cuando la gente salía corriendo de la escuela”, afirmó el jefe de policía, Steve Drew.

Drew también señaló que hubo “algún tipo de altercado” previo al incidente en la escuela. Pero no se pudo determinar si el tirador era un estudiante.

“No creo que este sea un individuo que está buscando en la comunidad para lastimar a los miembros. Hay algunas imágenes y algunas pruebas que estamos viendo”, agregó.

Luego del incidente, los estudiantes fueron evacuados y enviados a la cancha de tenis de la escuela.

El gobernador de Virginia, Ralph Northam, publicó en su cuenta de Twitter que “nuestras oraciones están con los hospitalizados, sus familias y toda la comunidad. Virginia ha hecho un esfuerzo para reducir la violencia de armas y tenemos más trabajo por hacer“.

Pam and I are grateful to the first responders for their heroic work today in Newport News. Our prayers are with those hospitalized, their families, and the entire community. Virginia has made great strides to reduce gun violence—and we have more work to do.

— Governor Ralph Northam (@GovernorVA) September 20, 2021