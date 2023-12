(CNN ) – Dos días antes de la insurrección del 6 de enero, el plan de la campaña de Trump de utilizar electores falsos para impedir que el presidente electo Joe Biden asumiera el cargo se enfrentó a un contratiempo potencialmente devastador: los certificados de electores falsos de dos estados clave en el campo de batalla quedaron atrapados en el correo.

Entonces, los agentes de la campaña de Trump se apresuraron a enviar copias de los certificados falsos desde Michigan y Wisconsin a la capital del país, confiando en una cadena desordenada de mensajeros, así como en la ayuda de dos republicanos en el Congreso, para tratar de hacer llegar los documentos al entonces vicepresidente. El presidente Mike Pence mientras presidía la certificación del Colegio Electoral.

Los agentes incluso consideraron alquilar un avión para garantizar que los archivos llegaran a Washington, DC, a tiempo para el procedimiento del 6 de enero de 2021, según correos electrónicos y grabaciones obtenidos por CNN.

Los nuevos detalles brindan una visión detrás de escena del caótico esfuerzo de último minuto para mantener a Donald Trump en el cargo. El plan de electores falsos ocupa un lugar destacado en la acusación penal del fiscal especial Jack Smith contra el expresidente, y algunos de los funcionarios involucrados han hablado con los investigadores de Smith.

Los correos electrónicos y las grabaciones también indican que un importante abogado de la campaña de Trump formó parte de discusiones de última hora sobre la entrega de certificados de electores falsos a Pence, lo que podría socavar su testimonio ante el comité selecto de la Cámara de Representantes que investigó el 6 de enero que había traspasado su responsabilidad y no lo había hecho. No quiero poner al exvicepresidente en una situación difícil.

Estos detalles provienen en gran medida del abogado pro-Trump Kenneth Chesebro, quien fue uno de los arquitectos del complot de los electores falsos y ahora es un cooperador clave en varias investigaciones estatales sobre el plan. Chesebro se declaró culpable en octubre de un delito grave de conspiración en Georgia en relación con el plan de los electores, y se reunió con fiscales en Michigan, Nevada y Wisconsin, que están investigando a los falsos electores republicanos en sus propios estados.

Chesebro es un cómplice no acusado en la acusación de interferencia electoral federal contra Trump.

El abogado de la campaña de Trump “se asustó” por la falta de papeletas electorales, dice Chesebro

Los investigadores de Michigan preguntan al abogado pro-Trump Kenneth Chesebro sobre el papel de la campaña de Trump en el complot de los falsos electores. Chesebro les dice que los principales abogados de la campaña de Trump estaban alarmados de que los certificados falsos no llegaran a la capital del país antes del procedimiento de certificación del 6 de enero de 2021 en el Congreso.

CNN obtuvo el audio de la reciente entrevista de Chesebro con investigadores de Michigan e informó exclusivamente a principios de este mes que también les habló de una reunión en la Oficina Oval en diciembre de 2020, en la que informó a Trump sobre el plan de los electores falsos y cómo se relaciona con el 6 de enero.

Un abogado de Chesebro declinó hacer comentarios. Un portavoz de la oficina del fiscal especial no respondió a una solicitud de comentarios para esta historia.

“Una decisión de alto nivel”

Los correos electrónicos obtenidos por CNN corroboran lo que Chesebro dijo a los fiscales de Michigan: se comunicó con el principal abogado de la campaña de Trump, Matt Morgan, y otro funcionario de la campaña, Mike Roman, para transportar los documentos a Washington el 5 de enero.

A partir de ahí, el senador Ron Johnson de Wisconsin y un congresista de Pensilvania ayudaron en el esfuerzo para que los documentos llegaran a manos de Pence.

“Esta es una decisión de alto nivel para lograr que los votos de Michigan y Wisconsin lleguen allí”, dijo Chesebro a los fiscales de Michigan. “Y tuvieron que reclutar, ya sabes, a un senador estadounidense para tratar de acelerarlo, para entregárselo a Pence a tiempo”.

La campaña de Trump consideró alquilar un avión para llevar las papeletas a DC, dice Chesebro

El abogado pro-Trump Kenneth Chesebro, arquitecto del plan de electores falsos, dice a los fiscales de Michigan que los principales abogados de la campaña de Trump consideraron alquilar un jet privado para llevar las boletas de electores falsos a la capital del país a tiempo para el procedimiento de certificación del 6 de enero de 2021 en Congreso.

Chesebro también discutió el episodio con investigadores de Wisconsin la semana pasada cuando asistió a una entrevista con la oficina del fiscal general como parte de una investigación estatal separada sobre el complot de los electores falsos, dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto.

Los fiscales de Wisconsin preguntaron “ampliamente” sobre el episodio, dijo la fuente, señalando que Chesebro habló sobre cómo un miembro del personal del Partido Republicano de Wisconsin llevó el certificado en avión desde Milwaukee a Washington y luego se lo entregó a Chesebro.

El relato de primera mano desde la perspectiva de Chesebro ayuda a completar la narrativa detrás del esfuerzo por entregar personalmente las listas de electores a Pence, al que se hace vaga referencia en la acusación federal de Smith.

Trump se declaró inocente de los cargos, que incluyen conspirar con Chesebro y otros para obstruir el procedimiento de certificación del 6 de enero. Antes de que Chesebro se declarara culpable en Georgia, sus abogados se acercaron al equipo de Smith. Hasta esta semana, no ha recibido respuesta de los fiscales federales, dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto.

Los investigadores federales han hablado con varias personas involucradas en la lucha con los certificados electorales falsos , según una fuente familiarizada con el asunto. Esto incluye entrevistas con empleados de Trump que fueron elegidos para llevar los periódicos a DC y algunos electores falsos que conocían la planificación.

Un portavoz de la campaña de Trump no respondió a una solicitud de comentarios.

Cuando se le preguntó sobre el episodio, un portavoz de Johnson se refirió a sus comentarios anteriores , donde dijo: “mi participación en ese intento de cumplir duró un par de segundos” y que, “al final, esos electores no fueron entregados. ”

Coordinación “día a día”

Según las grabaciones de la reunión de Chesebro con los fiscales de Michigan, explicó cómo un memorando legal que escribió para Wisconsin se transformó en una operación a nivel nacional , donde los abogados de Trump “coordinaban día a día los esfuerzos de más de una docena de personas con el Partido Republicano y con la campaña de Trump”.

El 4 de enero de 2021, Morgan envió un correo electrónico a Chesebro y Roman pidiendo confirmación de que el Congreso había recibido todas las listas de electores de Trump, según los documentos obtenidos por CNN.

Roman respondió que el certificado de Michigan se había enviado por correo el 15 de diciembre pero todavía estaba “en tránsito” en una instalación del Servicio Postal de EE. UU. en DC. Al parecer, el certificado de Wisconsin tampoco había llegado.

Chesebro dijo a los fiscales que Morgan se “asustó” cuando la campaña se dio cuenta de que los certificados falsos de Michigan todavía estaban en el correo.

Ese mismo día, Morgan intervino por correo electrónico pidiéndoles a Chesebro y Roman que reconsideraran cómo entregarían los certificados a Pence.

“Mientras pienso más en esto, un mensajero no podrá acceder al Capitolio para entregar un paquete sellado“, escribió Morgan el 4 de enero, según correos electrónicos obtenidos por CNN. “Probablemente necesitará contar con la ayuda de un legislador que puede realizar la entrega en el(los) lugar(es) apropiado(s). Les recomiendo encarecidamente que discutan un plan de entrega revisado con Rudy (Giuliani) para asegurarse de que se haga como él quiere”.

“¿Podemos alquilar un vuelo?”

A Roman le preocupaba que los documentos de Wisconsin no llegaran a Washington a tiempo.

“¿Podemos alquilar un vuelo? El único comercial disponible desde MKE (Aeropuerto Internacional Milwaukee Mitchell) a DCA (Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington) llega mañana a las 21:30 de la noche”, escribió Roman a Chesebro el 4 de enero a las 11:24 p.m.

La tarea de transportar físicamente los documentos electorales a Washington recayó en dos personas: un miembro del personal de la campaña de Trump y un funcionario del Partido Republicano de Wisconsin, según los correos electrónicos y lo que Chesebro dijo a los fiscales.

El funcionario republicano de Wisconsin que tenía los documentos electorales de ese estado aterrizó después de las 10 am del 5 de enero en el Aeropuerto Internacional Baltimore-Washington, según los correos electrónicos.

El asistente de campaña de Trump, Michael Brown, voló con los certificados de Michigan al Aeropuerto Nacional de Washington con una llegada programada alrededor de la 1 pm, según correos electrónicos obtenidos por CNN. Una fuente familiarizada con el asunto le dijo a CNN que Brown voló a DC desde Atlanta, porque el personal de Trump que tenía la custodia de las boletas de Michigan estaba en Georgia para la segunda vuelta del Senado .

La campaña reservó y pagó el vuelo de Brown en Southwest Airlines, dijo la fuente. Los registros federales de finanzas de campaña indican que un súper PAC pro-Trump pagó a la aerolínea el día del vuelo de Brown por viajes relacionados con los esfuerzos de “recuento” electoral.

Reunión en el hotel Trump

Los correos electrónicos muestran que Brown y el funcionario republicano de Wisconsin recibieron instrucciones de reunirse con Chesebro en el Trump International Hotel en el centro de Washington para entregar los certificados de elector falsos. Chesebro dijo en un correo electrónico que mantendría las boletas en un lugar seguro en su habitación de hotel hasta que llegara el momento de pasarlas.

Los funcionarios del Partido Republicano de Wisconsin se molestaron por la solicitud de enviar por correo los certificados de electores falsos a Washington. “Los malditos idiotas de Trump quieren que alguien envíe los documentos electorales originales al presidente del Senado”, escribió un funcionario del Partido Republicano de Wisconsin al entonces presidente estatal del partido, Andrew Hitt, el 4 de enero, según el informe del comité del 6 de enero.

Hitt, que ha proporcionado información a los investigadores federales sobre los esfuerzos para hacer llegar los certificados de electores falsos a Washington, según una fuente familiarizada con el asunto, dijo al comité del 6 de enero que el envío terminó siendo excesivo, porque los documentos originales que el estado El paquete que el grupo había enviado por correo a Washington llegó a tiempo.

Obteniendo los certificados dentro del Capitolio

Los documentos aún debían entregarse personalmente en la oficina del Senado de Pence en el Capitolio.

El complot de los electores –tal como lo imaginaron Chesebro y otros aliados de Trump– era que Pence pudiera rechazar a los electores legítimos de Biden y reconocer a los “electores suplentes” de Trump el 6 de enero, mientras los legisladores contaban los votos electorales de cada estado. Según la ley federal, los certificados deben presentarse físicamente en el pleno del Congreso durante la sesión conjunta, mientras los legisladores cuentan los votos electorales.

Chesebro dijo a los investigadores que Roman lo puso en contacto con un asistente de un legislador republicano de Pensilvania que creía que era el representante Scott Perry para entregar los documentos.

Chesebro no estaba seguro de para qué congresista trabajaba el miembro del personal, y el informe del 6 de enero dice que un miembro del personal de otro republicano de Pensilvania, el representante Mike Kelly, ayudó a transportar los documentos ese día.

“Tenía las cosas de Wisconsin. [Asistente de campaña de Trump] Mike Brown tenía las cosas de Michigan. Caminamos hasta el edificio de oficinas de Longworth, y el tipo que estaba con Perry, o como se llame, y otros compañeros, que eran como miembros del personal de la Cámara, los tomaron y les dijeron: ‘Vamos a acompañarlos hasta el edificio de oficinas de Longworth. Senado y entregárselo a un miembro del personal del Senado’”, dijo Chesebro a los fiscales de Michigan, según el audio obtenido por CNN.

“No sé por qué logísticamente no se lo llevamos directamente a Johnson. Pero así lo hicimos”, añadió.

Chesebro describe el papel de dos legisladores republicanos en el plan de electores

El abogado pro-Trump Kenneth Chesebro, arquitecto del plan de electores falsos, les cuenta a los fiscales de Michigan cómo el senador de Wisconsin Ron Johnson y el representante de Pensilvania Scott Perry, ambos republicanos, ayudaron a llevar las boletas de electores falsos al Capitolio para el 6 de enero de 2021.

Las oficinas de Kelly y Perry no respondieron a las solicitudes de comentarios de CNN.

Brown no hizo comentarios para esta historia. CNN informó anteriormente que testificó en junio ante el gran jurado de Smith en la investigación de subversión electoral de Trump.

CNN informó anteriormente que Roman asistió a una entrevista con el equipo de Smith antes de que Trump fuera acusado. También fue acusado formalmente en el amplio caso de extorsión electoral de Georgia, en relación con el plan de electores falsos, y se declaró inocente.

El abogado de Roman no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

Los detalles de Chesebro ponen de relieve cómo los miembros del Congreso, incluido un senador estadounidense en ejercicio, participaron en garantizar que los certificados electorales de Trump terminaran en manos de Pence.

El comité del 6 de enero reveló por primera vez el año pasado la participación de Johnson en el intento infructuoso de entregar certificados de electores falsos a Pence, quien anunció en la mañana de la sesión conjunta que sería inconstitucional hacer lo que Trump quería y anular unilateralmente los resultados electorales.

El comité reveló mensajes de texto durante sus audiencias del año pasado que el asistente de Johnson, Sean Riley, envió al asistente de Pence, Chris Hodgson, diciendo que Johnson “necesita entregarle algo a VPOTUS, por favor avise”.

“¿Qué es?” -Preguntó Hodgson.

“Listas alternativas de electores para MI y WI porque el archivero no las recibió”, respondió Riley.

“No le des eso”, dijo Hodgson.

‘Que se jodan estos tipos’

En su entrevista en Michigan, Chesebro también habló de algunos de los desacuerdos internos entre los abogados de Trump, funcionarios de campaña y otros aliados, que chocaron sobre el propósito del plan de los electores y hasta dónde llevar las cosas el 6 de enero.

Chesebro ha sostenido –entonces y ahora– que el plan fue una medida legal para preservar los derechos legales de Trump.

Incluso antes de que los electores de Trump se reunieran en las capitales de sus estados el 14 de diciembre de 2020 para emitir sus votos falsos y firmar los certificados, Chesebro escuchó las preocupaciones de algunos de los electores sobre posibles riesgos legales, según correos electrónicos y mensajes de texto reportados por Detroit. Noticia y obtenida por CNN.

Chesebro agregó un lenguaje de cobertura para los certificados falsos de Pensilvania y Nuevo México en respuesta a esas preocupaciones. Propuso a Roman y Morgan que agregaran las advertencias de contingencia al papeleo para los siete estados del plan. Pero Roman rechazó la idea, según los correos electrónicos.

“Que se jodan estos tipos”, le envió un mensaje de texto Roman a Chesebro el 12 de diciembre de 2020.

En ese momento, la campaña de Trump esencialmente se había dividido en dos. Altos funcionarios que habían manejado la actividad diaria de Trump hasta las elecciones, incluso en los tribunales, dicen que cedieron la responsabilidad a Rudy Giuliani y otros, como Chesebro, según las transcripciones de testimonios ante el Congreso. Roman efectivamente cambió de equipo para trabajar bajo la estructura de Giuliani, según el testimonio de Morgan y otros.

Un portavoz de Giuliani no respondió a una solicitud de comentarios.

“Realmente me salió mal”

Chesebro dijo a los investigadores de Michigan que sus propios correos electrónicos muestran que Morgan permaneció profundamente involucrado, incluso en las últimas horas antes del 6 de enero, para garantizar que los certificados llegaran a DC.

“No tengo un sentimiento realmente cálido hacia, al menos, los principales abogados de Trump que hicieron esto, me ocultaron lo que estaban haciendo y luego mintieron al Congreso sobre mí. Entonces, ha sido realmente difícil”, dijo Chesebro.

Chesebro describe el papel de los legisladores republicanos en el esquema electoral

El abogado pro-Trump Kenneth Chesebro, arquitecto del plan de electores falsos, les cuenta a los fiscales de Michigan cómo el personal del Congreso ayudó a llevar las boletas de electores falsos al Capitolio para el procedimiento de certificación del 6 de enero de 2021. (Chesebro dice que un miembro del personal de la oficina del representante Scott Perry estuvo involucrado, pero el informe del 6 de enero dice que era alguien de la oficina del representante Mike Kelly).

Chesebro describe con más detalle las consecuencias de su participación en los intentos de anular las elecciones de 2020.

En su testimonio ante el Congreso, Morgan dijo que conocía el plan electoral pero quería distanciarse del esfuerzo, delegando el trabajo a otros, incluidos aquellos bajo Giuliani.

Morgan dijo al comité del 6 de enero el año pasado que inicialmente creía que los electores sólo debían ser utilizados como una contingencia. Creía que los electores deberían reunirse en las capitales de sus estados y emitir sus votos electorales, pero “no necesariamente presentar” los certificados al Congreso a menos que “prevalezcamos” en los tribunales.

Morgan le dijo al comité que el plan cambió en diciembre, diciendo que pasó de una operación de “emitir y mantener” a “pasar a emitir y enviar”. Y fue entonces cuando Morgan le dijo al comité que se había echado atrás, testificando que había ordenado a un asistente que “enviara un correo electrónico cortésmente al Sr. Chesebro para decirle: ‘ésta es su tarea’. Usted es responsable de que los asuntos del Colegio Electoral avancen’”.

“Ésta fue mi manera de llevar esa responsabilidad a cero”, dijo Morgan al comité, y luego agregó que “seguí adelante” después de que se envió ese correo electrónico.

Morgan explicó que le preocupaba que el nuevo plan para intentar contar a los electores falsos el 6 de enero “haría la vida más difícil al vicepresidente, y yo no quería ser parte de eso”.

“Señor Morgan defiende su testimonio ante el Congreso”, dijeron sus abogados defensores a CNN en respuesta a sus correos electrónicos y las declaraciones de Chesebro a los investigadores.

Al final, en vísperas de la sesión conjunta del Congreso, Morgan ayudó a colocar las boletas, según los correos electrónicos y según Chesebro, quien culpó directamente de sus problemas legales al equipo legal de la campaña de Trump.

“Podría haber evitado todo esto”, expresó Chesebro a los fiscales de Michigan. “Ha sido una verdadera lección no trabajar con personas que no conoces y en las que no estás seguro de poder confiar, porque realmente me salió mal“.