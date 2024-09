Trump presumió de su buena relación con Putin teniendo a Zelensky a su lado: Esta fue la reacción del presidente de Ucrania

Luego de recibir al líder europeo en la Trump Tower en Nueva York, en una actividad enmarcada en la campaña presidencial del republicano, ocurrió un particular momento mientras daban una conferencia de prensa, con declaraciones que no dejaron indiferente al presidente ucraniano.

(CNN) — El expresidente Donald Trump dijo el viernes que, si es elegido, está listo para trabajar en un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, y enfatizó su buena relación con Vladimir Putin, incluso cuando el expresidente estaba al lado del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Trump y Zelensky se reunieron en Nueva York el viernes, lo que le dio al líder ucraniano la oportunidad de hacer un discurso personal al candidato presidencial republicano, quien se muestra abiertamente escéptico sobre la continua asistencia de seguridad estadounidense a Ucrania contra Rusia.

Las tensiones entre los dos hombres, quienes habían sido críticos el uno con el otro antes de la reunión, fueron obvias durante una sesión de preguntas y respuestas previa a la reunión con los periodistas.

“Tenemos una muy buena relación, y yo también tengo una muy buena relación, como saben, con el presidente Putin. Y creo que si ganamos, lo resolveremos muy rápidamente”, dijo Trump a los periodistas antes de su reunión con Zelensky.

“Espero que tengamos más buenas relaciones entre nosotros”, intervino Zelensky.

“Ah, ya veo”, dijo Trump. “Se necesitan dos para bailar el tango, ya saben, y vamos a tener una buena reunión hoy. Y creo que el hecho de que estemos juntos hoy es una muy buena señal”.

La reunión del viernes se produjo en un momento crucial para Zelensky antes de las elecciones estadounidenses de noviembre. Esta semana ha tratado de convencer a la administración Biden de que su país aún puede ganar la guerra, siempre y cuando Estados Unidos y otros países aumenten significativa y rápidamente la asistencia militar.

Lee también: Corea del Sur penalizará ver o poseer imágenes y videos deepfakes de contenido sexual

Trump se ha quejado repetidamente de la financiación que Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania y afirmó que pondrá fin rápidamente a la guerra entre los dos bandos, que comenzó con la invasión no provocada de Rusia en febrero de 2022. Zelensky dijo esta semana que Trump no sabe cómo poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania.

“Con suerte, tendremos una buena victoria, porque si gana el otro bando, no creo que vayas a tener victorias con nada, para ser honesto”, dijo Trump sobre la carrera entre él y la vicepresidenta Kamala Harris, la candidata presidencial demócrata.

“Entonces, nos sentaremos (para) simplemente discutirlo, y si tenemos una victoria, creo que mucho antes de que yo, antes del 20 de enero, antes de que asuma la presidencia -es el 20 de enero- pero mucho antes de eso, creo que podemos elaborar algo que sea bueno para ambas partes. Es el momento”, agregó Trump. “Por cierto, el presidente (Zelensky) también lo sabe. Quiere hacer algo. No quiere hacer esto”.

Zelensky agradeció a Trump por aceptar reunirse con él, recordando que habían pasado cinco años desde su última reunión, y dijo que cree que comparten una visión común de que hay que detener a Putin.

“Creo que tenemos una visión común de que la guerra en Ucrania tiene que detenerse, y Putin no puede ganar, y Ucrania tiene que prevalecer, y quiero discutir con usted los detalles sobre eso”, dijo Zelensky.

Trump dice que “aprendió mucho” pero no ha cambiado su visión de la guerra entre Rusia y Ucrania

Después de que terminó la reunión, Trump y Zelensky aparecieron juntos en Fox News. Trump reiteró que cree que es posible un acuerdo justo y que se puede hacer rápidamente, incluso cuando Zelensky dejó en claro que siente que las tropas rusas deben ser expulsadas ​​por completo de Ucrania.

“Aprendí mucho, pero creo que no he cambiado desde el punto de vista de que ambos queremos ver esto terminar y ambos queremos ver un acuerdo justo. Y tiene que ser justo, y creo que eso sucederá en el momento adecuado. “Creo que va a suceder”, dijo Trump a Fox News después de la reunión.

“Debería detenerse, y el presidente quiere que se detenga. Estoy seguro de que el presidente Putin quiere que se detenga, y esa es una buena combinación. Por lo tanto, queremos tener un trato justo para todos”, dijo Trump.

Lee también: “Países lacayos”: Maduro rechaza declaración suscrita por Chile donde se llama a una resolución de la crisis en Venezuela

Cuando se le preguntó qué imaginaba como “justo”, Trump dijo que era “demasiado pronto para decir eso”.

“Tengo mis propias ideas y estoy seguro de que el presidente definitivamente tiene sus propias ideas. Pero tiene que ser justo”, dijo Trump.

Zelensky intervino para recordar cómo Putin ha invadido el territorio ucraniano.

“Esta guerra no debería comenzar, y creo que el problema es que Putin mató a tanta gente y, por supuesto, debemos hacer todo lo posible para presionarlo para que detenga esta guerra. Él está en nuestro territorio. Eso es lo más importante. Él está en nuestro territorio y cómo detener la guerra para presionarlo como podamos. Tenemos que hacerlo”, dijo Zelensky.

Trump dijo que Zelensky “lo dijo mejor”: “Esta es una guerra que nunca debió haber sucedido” y dijo que otra reunión entre ellos “podría suceder muy bien”.

Trump cuestionó cómo Ucrania podría reconstruir y restaurar sus ciudades, diciendo que “no es posible”.

“Por cierto, tienen que venir a vernos a todos”, dijo Zelensky.

“Lo haré”, dijo Trump. “Es un país hermoso”.

Las cruciales –pero políticamente incómodas– reuniones de Zelensky en Estados Unidos

Zelensky se reunió en la Casa Blanca el jueves con el presidente Joe Biden y Harris, y el candidato demócrata aprovechó la aparición para establecer un marcado contraste con Trump sobre Ucrania.

“Hay algunos en mi país que, en cambio, obligarían a Ucrania a ceder grandes partes de su territorio soberano, que exigirían que Ucrania acepte la neutralidad y exigirían que Ucrania renuncie a las relaciones de seguridad con otras naciones”, dijo Harris.

La reunión de Zelensky con Trump un día después de visitar la Casa Blanca lo coloca una vez más en medio de una acalorada campaña política estadounidense, cinco años después de que Zelensky se viera atrapado en otra tormenta política interna estadounidense.

Lee también: Impactante caso en Reino Unido: Hombre murió tras autoapuñalarse al intentar separar hamburguesas congeladas

La última vez que Zelensky y Trump se reunieron ocurrió en medio de una investigación de juicio político demócrata contra Trump por negarle a Zelensky una visita a la Casa Blanca y la ayuda estadounidense a Ucrania, mientras Trump intentaba que los ucranianos anunciaran una investigación sobre el entonces candidato presidencial Biden.

Trump finalmente sería acusado por los demócratas de la Cámara de Representantes por presionar a Zelensky para que investigara a Biden. Mientras tanto, el presidente ucraniano finalmente consiguió una reunión en la Oficina Oval –con Biden– en septiembre de 2021.

Trump elogió a Zelensky, en particular por ser “como una pieza de acero” durante su primer juicio político en torno a su llamada telefónica.

“Podría haber hecho el ridículo y hacerse el simpático, pero no lo hizo”, dijo Trump. “Dijo: ‘El presidente Trump no hizo absolutamente nada malo’. Lo dijo alto y claro, y el engaño del juicio político murió allí mismo”.

El Partido Republicano ataca al presidente ucraniano

En un mitin el miércoles, Trump criticó a Zelensky y afirmó que el presidente ucraniano “se niega a hacer un trato” con Rusia, lo que marca la crítica más explícita del expresidente a la gestión de la guerra por parte de Zelensky hasta la fecha.

“Esas ciudades se han ido, se han ido, y seguimos dando miles de millones de dólares a un hombre que se negó a hacer un trato, Zelensky. No había ningún trato que pudiera haber hecho que no hubiera sido mejor que la situación que tienen ahora. Tienen un país que ha sido arrasado, no es posible reconstruirlo”, dijo Trump durante un discurso de campaña en Mint Hill, Carolina del Norte.

Lee también: El queso más viejo del mundo: científicos extraen ADN de alimento de más de 3.600 años de antigüedad

Los aliados republicanos de Trump en el Congreso también están furiosos con Zelensky por su visita a una planta de municiones de Pensilvania junto con el gobernador demócrata Josh Shapiro. Han argumentado que su visita al estado clave del campo de batalla, que alberga una población considerable de personas de ascendencia ucraniana, tuvo motivaciones partidistas, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, pidió a Zelensky que despidiera al embajador ucraniano en Estados Unidos. Los republicanos también han cuestionado el hecho de que Zelensky haya calificado al senador de Ohio JD Vance, candidato republicano a la vicepresidencia, de “demasiado radical” en una entrevista con The New Yorker.

En la misma entrevista, Zelensky criticó a Trump, diciendo: “Mi sensación es que Trump no sabe realmente cómo detener la guerra, aunque crea que sabe cómo hacerlo. Con esta guerra, a menudo, cuanto más la analizas, menos entiendes”.

Trump dejó las cosas abiertas cuando se le preguntó el jueves si cree que Ucrania debería ceder territorio a Rusia como un medio para poner fin a la guerra.

“Veremos qué pasa”, dijo Trump a los periodistas en la Torre Trump.