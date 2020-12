(EFE) – Rudy Giuliani, el abogado del presidente de EE.UU., Donald Trump, y su principal asesor en la estrategia judicial para revertir el resultado de las elecciones del pasado 3 de noviembre, dio positivo por coronavirus según anunció este domingo el gobernante, que le deseó una pronta recuperación.

“Rudy Giuliani, de lejos el mayor alcalde en la historia de Nueva York, y que ha estado trabajando incansablemente exponiendo las elecciones más corruptas (¡de lejos!) en la historia de los EE.UU., ha dado positivo para el virus de China. Mejórate pronto Rudy, ¡¡¡seguiremos adelante!!!“, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020