Un hombre de 42 años fue sorprendido vestido de como una alumna dentro del baño de mujeres en el colegio Rosa de América en Huancayo, Perú.

¿Quién es?

El estilista César Walter Solís Calero fue encontrado por la subdirectora del colegio dentro del baño de mujeres vestido como escolar.

El hombre usaba el uniforme femenino del colegio con un saco rosado, medias largas y zapatos negros, además de un peinado con dos trenzas largas y una mascarilla para disimular su edad.

En su poder llevaba un celular con el que se especula fotografió a las niñas que se estaban en el baño y que también tenía imágenes de sí mismo utilizando el uniforme de otros establecimientos, de acuerdo con el medio La República.

El sujeto afirmó a Huancayork Times que “solo quería tomar una fotografía“, y agregó que no se arrepiente, “¿De qué voy a arrepentirme, si no he hecho nada?“.

Por ahora estará detenido por 48 horas, mientras que el Área de Investigación Criminal de Huancayo y la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer realizan las diligencias correspondientes.

Reacciones

El caso ha indignado al país vecino, donde incluso desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables condenaron el hecho, señalando que están trabajando para identificar a las víctimas y brindarle una atención integral.

#Junín | Ante denuncia de sujeto encontrado en servicios higiénicos de un colegio en Huancayo, equipo del #ProgramaNacionalAurora participa de diligencias preliminares en Comisaría El Tambo. Asimismo, se identificarán víctimas para atención integral. El denunciado está detenido. pic.twitter.com/gTGBEA5Gxu — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) April 20, 2023

“Queremos justicia y que no lo liberen al señor. Lo han encontrado con el uniforme del colegio dentro del baño, pero no sabemos qué estaba haciendo ahí. Ahora tenemos temor de mandar a nuestras hijas al colegio, ya no están seguras”, sostuvo una de las apoderadas del colegio a Canal N.