(CNN en Español) –Las fuerzas de seguridad detuvieron este jueves a Jack Teixeira en relación con la filtración de documentos clasificados publicados en Internet, según un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto.

The New York Times identificó a Jack Teixeira de 21 años, un miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, como el líder de un grupo del chat en línea en el que se publicaron documentos clasificados.

Su detención se produce tras una rápida búsqueda por parte del gobierno estadounidense de la identidad del filtrador que publicó documentos clasificados en una plataforma de medios sociales popular entre los videojugadores.

El diario informó este jueves que los investigadores quieren hablar con el funcionario y creen que tiene información relevante para la investigación en curso del FBI sobre la filtración. CNN no ha verificado de forma independiente la identidad del líder del chat ni el interés del FBI en hablar con él.

Estaban cerca de ubicar al sospechoso

Horas antes el presidente de EE.UU., Joe Biden, pareció sugerir este jueves que el Gobierno estaba cerca de identificar al responsable de la filtración de secretos sensibles del gobierno publicados en las redes sociales.

“Como saben, se lleva a cabo una investigación en toda regla”, dijo Biden cuando se le pidió que comentara las filtraciones. “La comunidad de inteligencia y el Departamento de Justicia. Y se están acercando. No tengo una respuesta para usted”, dijo Biden en su primera referencia a la filtración.

Biden dijo que le preocupaba el hecho de que se produjeran las filtraciones, pero no necesariamente su contenido.

“No me preocupa la filtración. Me preocupa que haya ocurrido, pero no hay nada actual que yo sepa que tenga alguna consecuencia”, afirmó el presidente.

Por otra parte, dos fuentes con conocimiento de los avances afirmaron que el FBI, a cargo de la investigación criminal, estaba cerca de identificar a la persona que está detrás de la filtración y ha realizado entrevistas en los últimos días con miras a establecer el caso para su enjuiciamiento.

Otra fuente familiarizada con la investigación criminal en este momento dijo que esperan que avance mucho más rápido que la evaluación de daños del Pentágono.

El Pentágono empezó a limitar el número de personas del gobierno que reciben sus informes de inteligencia diarios, altamente clasificados, tras la importante filtración de información clasificada descubierta la semana pasada.

Los documentos filtrados publicados en las redes sociales, algunos de los cuales fueron obtenidos por CNN, incluyen evaluaciones detalladas de inteligencia de aliados y adversarios por igual, incluso sobre el estado de la guerra en Ucrania y los desafíos a los que se enfrentan tanto Kyiv como Moscú, ya que el conflicto parece estancado en los próximos meses.

Aunque hay un gran número de personas que tuvieron acceso a los documentos, los investigadores han podido centrarse en un pequeño número para un examen más detallado gracias al rastro forense dejado por la persona que los publicó.

Medidas de mitigación

Algunos funcionarios estadounidenses que solían recibir a diario el material informativo han dejado de recibirlo en los últimos días, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto, mientras el Estado Mayor Conjunto del Pentágono sigue reduciendo sus listas de distribución.

El Estado Mayor Conjunto, que comprende la cúpula uniformada de mayor rango del Departamento de Defensa que asesora al presidente, comenzó a examinar sus listas de distribución inmediatamente después de conocer la filtración de documentos clasificados, muchos de los cuales tenían marcas que indicaban que habían sido producidos por el brazo de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, conocido como J2.

El portavoz del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder, declaró este miércoles en una entrevista con News Nation que el Pentágono está estudiando “medidas de mitigación en términos de lo que podemos hacer para prevenir posibles filtraciones adicionales no autorizadas”.

Lo que se sabe del responsable

El diario The Washington Post informó este miércoles de que la persona detrás de la filtración trabajaba en una base militar y publicó secretos sensibles de seguridad nacional en un grupo de conocidos.

El filtrador, descrito en la historia del diario como un joven solitario y entusiasta de las armas, era parte de una sala de chat de unas dos docenas de personas en Discord, una plataforma de redes sociales popular entre amantes de los videojuegos, que compartía su amor por las armas y los equipos militares, informó The Washington Post, citando una entrevista con un amigo del filtrador que también formaba parte del grupo.

El amigo le dijo a The Washington Post que no revelaría a las autoridades la identidad del supuesto filtrador, que se hace llamar “OG”, ni su ubicación.

El filtrador, bajo el apodo de “OG”, comenzó a publicar mensajes en la sala de chat de Discord el año pasado que hacían referencia a la jerga militar, informó el diario. En los meses siguientes, el filtrador publicó mensajes en los que parecía transcribir información clasificada de documentos estadounidenses, según el informe.

“OG afirmó que pasó al menos parte de su día dentro de una instalación segura que prohibía los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, que podrían usarse para documentar la información secreta alojada en las redes informáticas del gobierno o que sale de las impresoras”, según The Washington Post.

La sala de chat de Discord, o “servidor”, desapareció de Internet después de que se conociera la noticia de las filtraciones la semana pasada, según una revisión de CNN de los servidores de Discord. Los usuarios de Discord publicaron posteriormente algunos de los documentos en otro servidor al que se accede solo por invitación. Algunos usuarios de Discord pensaron que los documentos eran falsos porque no creían que nadie sería tan descarado como para publicarlos en línea, según una revisión de CNN de los mensajes en la plataforma.

Un portavoz de Discord le dijo a CNN este domingo que la compañía coopera con la policía en la investigación, pero se negó a hacer más comentarios. CNN se ha comunicado con Discord luego de los informes de The Washington Post.