La expresidenta Michelle Bachelet entregó detalles sobre la singular reunión que tuvo con la llamada princesa fugitiva de Dubai, Latifa, cuando aún ejercía como Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU).

The New Yorker publicó una entrevista que tuvo con la exmandataria, en la que ella finalmente entregó detalles sobre el encuentro que tuvo en París con la hija del jeque y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Bin Rashid.

Corría el año 2021 y los ojos de la prensa estaban puestos sobre Latifa, quien había denunciado que se encontraba en una “villa cárcel“, donde dijo estar secuestrada y como “rehén” del gobierno árabe tras un intento de escape de Dubai en 2018.

La princesa había compartido videos acusando a su padre de torturar, encarcelar y asesinar a quienes lo desobedecían: “Soy un rehén y esta villa se ha convertido en una cárcel”, señaló en uno de los registros. Frente a esto, desde la ONU pidieron pruebas de que la joven estaba viva.

Como respuesta, se enviaron imágenes de la jequesa socializando, lo que le generó dudas en Bachelet en cuanto a su veracidad. “En los viejos tiempos, cuando alguien era secuestrado, debían tomarse una foto sosteniendo una foto del diario del día“, sostuvo, asegurando que en las pruebas no había nada que validase la fecha.

Luego de mucha incertidumbre respecto al real estado de princesa, la ONU y el gobierno árabe acordaron un encuentro entre Bachelet y Latifa en terreno neutral, siendo París el lugar escogido. La cita fue vista como una prueba de que la miembro de la realeza encarcelada durante mucho tiempo finalmente era libre, pero en la nueva entrevista la expresidenta reveló sus dudas.

La hija del jeque estaba con vida, pero las respuestas que dio descolocaron a la entonces Alta Comisionada. “Ella nos dijo que estaba bien, que estaba feliz con su vida y que cometió errores en el pasado (…). Pero, por supuesto, uno se pregunta: ¿Es esto totalmente cierto? ¿O llegó a un acuerdo con su padre que decidió que era la única opción?“, señaló a The New Yorker.

La joven contó que se había “reconciliado con su padre” y que vivía libremente en Dubai, lo cual causó sorpresa, ya que antes de perder el contacto con sus seguidores había escrito que “nunca habrá un final en el que esté feliz con mi familia de los Emiratos Árabes Unidos“.

En su informe final para la ONU, Bachelet sostuvo que constató que Latifa estaba viva. Sin embargo, no manifestó en él sus inquietudes sobre si en realidad la princesa era totalmente “libre”: “Solo pude reportar lo que me dijo. Y que hice preguntas y respuestas. Y que las respuestas fueron consistentes y coherentes. ¿Esa es la realidad? No lo sé, no lo podría decir“.

.@mbachelet has met Dubai’s Sheikha Latifa, at latter’s request, in Paris. After introduction with Latifa’s legal advisor, the High Commissioner & Latifa met in private. Latifa conveyed to the High Commissioner that she was well & expressed her wish for respect for her privacy. pic.twitter.com/2VxLwVAMe0

— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 18, 2022