(CNN Español) – María Fernanda Sánchez Castañeda, la estudiante mexicana de 24 años que desapareció en la ciudad de Berlín a finales de julio, fue hallada sin vida el sábado 5 de agosto en un canal de la capital de Alemania, según confirmaron autoridades mexicanas y alemanas.

La joven se había mudado a Berlín hacía cinco meses. Allí había comenzado un máster en Diseño de Nuevos Medios en la Universidad Europea de Ciencias Aplicadas (UE).

¿Qué fue lo que pasó? La investigación del caso sigue en curso. A continuación, te presentamos lo que se sabe hasta el momento.

El primer reporte oficial de la desaparición de Sánchez lo hizo la Policía de Berlín.

En un mensaje publicado en X el martes 25 de julio, la institución comentó que la estudiante desapareció tres días antes, el 22 de julio, luego de salir de su residencia: “María Fernanda SC, de 24 años, salió de su apartamento en Treptow-Köpenick el 22/07/23 y ha estado desaparecida desde entonces. ¿Quién puede proporcionar información sobre su paradero?”

