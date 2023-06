(CNN) – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este jueves un presupuesto récord de US$ 117.000 millones para su estado. Se trata de un plan de gastos repleto de prioridades que ya se han convertido en combustible para la campaña presidencial del republicano.

Hay US$ 12 millones asignados para continuar por un segundo año con los vuelos que transportan a migrantes de los estados fronterizos hacia las jurisdicciones gobernadas por demócratas. Otros US$ 25 millones se reservaron para rehacer New College, una pequeña universidad de artes liberales en la costa oeste de Florida, en un nuevo modelo de universidad pública conservadora.

Además, incluye exenciones fiscales para productos de puericultura, como los pañales, y una ampliación multimillonaria de la elección de escuela, que permitirá a prácticamente cualquier estudiante de Florida de educación básica y media superior asistir a escuelas privadas con dinero de los contribuyentes, dos de las primeras características de su propuesta a las familias republicanas.

En los últimos dos años, DeSantis no ha reparado en gastos mientras moldeaba Florida a su gusto. El presupuesto que firmó es el más grande en la historia del estado, con un monto 30% por encima del que su predecesor, el entonces gobernador Rick Scott, firmó durante su último año en el cargo. Cuando fue elegido en 2018, operar la oficina del gobernador costaba a los contribuyentes menos de US$ 50 millones al año, una cifra que casi se ha octuplicado bajo DeSantis.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habla en un evento de campaña en Lexington, Carolina del Sur, el 2 de junio de 2023.

“En el estado de Florida, podemos hacer cosas que marcan una diferencia en la vida de las personas al no desperdiciar el dinero, sino gastarlo en cosas que realmente tienen un gran impacto en el público en general“, dijo DeSantis en la firma del presupuesto de este jueves. “Somos buenos administradores fiscales”.

La oficina del gobernador no dio a conocer una lista de los vetos de DeSantis en el momento de la firma, lo que probablemente reducirá el número de la línea superior del presupuesto. En el pasado, los vetos de DeSantis han eliminado entre US$ 130 millones a US$ 3.000 millones en gastos.

El turismo récord y una economía en crecimiento han creado una ganancia inesperada de ingresos por impuestos sobre las ventas para DeSantis y los legisladores de Florida para gastar como mejor les parezca. También lo ha hecho una importante inyección de dinero de Washington, que ha enviado billones de dólares a los estados para ayudarles a recuperarse de la pandemia de COVID-19 e invertir en sus infraestructuras.