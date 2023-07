(CNN) – Debido al derretimiento de glaciares fueron recuperados los restos de un alpinista alemán que desapareció hace 37 años mientras caminaba por un glaciar cerca del icónico Matterhorn de Suiza.

Unos escaladores que caminaban a lo largo del glaciar Theodul en Zermatt el pasado 12 de julio descubrieron restos humanos y varios equipos. “El análisis de ADN permitió la identificación de un alpinista que había estado desaparecido desde 1986”, dijo la policía local en un comunicado este jueves.

“En septiembre de 1986, un escalador alemán, que en ese momento tenía 38 años, fue reportado como desaparecido después de no regresar de una caminata”, explicaron en el mismo comunicado.

Los restos del escalador fueron sometidos a un análisis forense en el Hospital Valais en Suiza, lo que permitió a los expertos vincularlos con la desaparición del alpinista en 1986.

Las autoridades publicaron una fotografía de una bota de montaña con cordones rojos que sobresalía de la nieve, junto con algunos equipos de senderismo que habían pertenecido a la persona desaparecida.

“La recesión de los glaciares saca cada vez más a la luz a los alpinistas desaparecidos que fueron denunciados como desaparecidos hace varias décadas”, concluyó la Policía en el comunicado.

Thread: A German climber, missing since 1986, has melted out of the Theodul Glacier in Switzerland. The retreating glacier ice has released quite a few such bodies in recent years. However, not all glacier bodies are so recent… pic.twitter.com/HAFSpf9dZ0

— Secrets Of The Ice (@brearkeologi) July 28, 2023