(EFE) – Israel ha lanzado durante la guerra en Gaza 250 ataques contra hospitales, clínicas o ambulancias, tanto en Gaza como en Cisjordania, mientras que Hamás también ha atacado 25 veces centros de salud israelíes, dijo este viernes ante el Consejo de Seguridad de la ONU el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“El sistema de salud (en Gaza) está de rodillas“, sostuvo Ghebreyesus, quien ilustró su afirmación con algunos hechos: “Pasillos de hospitales abarrotados con heridos, enfermos o moribundos; morgues atestadas; operaciones sin anestesia y decenas de miles de gazatíes desplazados y refugiados en los hospitales”.

El director de la OMS había sido invitado para explicar al Consejo de Seguridad la situación del sector sanitario en Gaza tras un mes de guerra, y alertó además sobre el riesgo de que entre el millón y medio de gazatíes desplazados a la fuerza y apiñados en pequeños espacios, “crezca el riesgo de diarreas, enfermedades respiratorias e infecciones de piel“.

Pero además, resaltó el hecho de que entre los más de 11 mil muertos en Gaza, hay una gran cantidad de mujeres y niños, y dio un dato terrible: “Cada diez minutos -afirmó- muere un niño en Gaza“.

