(CNN) – La actriz Demi Moore envió un mensaje al actor Bruce Willis, con quien estuvo casada, con motivo de su cumpleaños.

En un mensaje publicado en sus redes, Demi Moore compartió este martes algunas imágenes con Willis, entre ellas una reciente donde se les ve sentados platicando en una sala y otras más antiguas del actor con sus hijas.

“¡Feliz cumpleaños, BW! Te amamos y estamos muy agradecidos“, se lee en el post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Demi Moore (@demimoore)

La hija mayor de los actores, Rumer Glenn Willis también publicó varias fotos con el actor y las acompañó con el mensaje: “Oh papá, ser amada por ti es un gran regalo. Eres el papá más divertido, tierno, encantador, fuera de este mundo, tonto, talentoso y mágico. Al mirar estas fotos en la mañana, me siento llena de la más profunda gratitud por haber elegido pasar esta vida juntos. Soy tu primer bebé y, hombre, a veces desearía poder ser lo suficientemente pequeña como para volver a acurrucarme en tu pecho, reír y abrazarte. Te amo tan profundamente en mis huesos que no sé cómo mis músculos los sostienen. Eres el mejor papá que jamás podría desear. Gracias por tu generosidad, tus tonterías y tu corazón. Lou te ama tanto. Feliz cumpleaños, papi“.

En 2022 se anunció que Willis se alejaría de su carrera debido a problemas cognitivos. Desde entonces le han diagnosticado demencia frontotemporal (DFT), que es una afección cerebral progresiva.

La expareja ha seguido compartiendo amistosamente experiencias familiares a lo largo de los años. Willis estuvo casado durante más de 16 años con Emma Heming Willis, con quien comparte dos hijas pequeñas, Mabel y Evelyn.

En febrero de este año, al actor de 69 años le diagnosticaron demencia frontotemporal.

“Desde que anunciamos el diagnóstico de afasia de Bruce en la primavera de 2022, su condición ha progresado“, señaló la familia Willis en un comunicado. “Desafortunadamente, los desafíos en la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Aunque esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”, añadió la declaración.

La demencia frontotemporal (DFT) se refiere a un grupo de trastornos causados por una acumulación de tau y otras proteínas que destruyen las neuronas en los lóbulos frontales del cerebro (detrás de la frente) o en los lóbulos temporales (detrás de las orejas). La condición suele aparecer entre los 45 y los 64 años, según Alzheimer’s Research UK.

“Es el tipo de demencia más común para las personas menores de 60 años. La DFT puede causar problemas en la comunicación, así como cambios en el comportamiento, la personalidad o el movimiento”, según un comunicado de la Asociación para la Degeneración Frontotemporal.

Las personas con DFT suelen vivir de seis a ocho años con esta condición, según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de EE.UU. Entre el 10% y el 30% de los casos de DFT son hereditarios. Aparte de la genética, no existen otros factores de riesgo conocidos, aunque los investigadores están estudiando qué papel pueden desempeñar la tiroides y la insulina en la aparición de la enfermedad.