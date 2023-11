(CNN) — Después de más de tres años desaparecido del fútbol, el delantero norcoreano Han Kwang Song reapareció, jugando con su país en dos recientes partidos de clasificación para el Mundial y marcando este martes en la victoria por 6-1 sobre Myanmar.

Han jugó por primera vez con los Chollima contra Siria el 16 de noviembre —en un partido disputado en la ciudad saudí de Yeda— vistiendo un uniforme visitante blanco con la bandera norcoreana en el pecho y el número 10 en la espalda.

En su intento de clasificarse por tercera vez para el Mundial, Corea del Norte perdió 1-0. Después, Han fue titular y marcó un potente gol de cabeza en el minuto 38 para la nación en su dominante victoria contra Myanmar en el estadio Thuwunna de Yangón.

Después de jugar con el club qatarí Al-Duhail el 21 de agosto de 2020, el joven delantero —que saltó a la fama mundial tras pasar por varios equipos de fútbol italianos, entre ellos, la Juventus, había desaparecido sin que se supiera nada de él.

Una investigación de CNN descubrió que había regresado a Roma cuando fue deportado de Qatar a principios de 2021 y había permanecido en una embajada norcoreana no especificada hasta que se reanudaron los vuelos de regreso a Pyongyang este mismo agosto. No está claro cuándo ni cómo regresó a su país.

El regreso del niño prodigio norcoreano ha sorprendido a expertos y aficionados, que temían que su seguridad y su prometedora carrera se vieran truncadas.

Max Canzi, que entrenó a Han en el equipo sub-19 del Cagliari, de la Serie A, se mostró “muy contento” por el regreso del delantero.

“Tengo mucha curiosidad por ver el nivel de su rendimiento después de haber estado tanto tiempo de baja“, declaró Canzi a CNN Sport, tras enterarse de que Han había reaparecido en la derrota contra Siria.

El excompañero de Han en el Cagliari, Nicholas Pennington, declar: “Esperemos que Han siga en el punto de mira y que el hecho de que haya preocupación le ayude a volver a donde debe estar”.

En la lista de convocados para los partidos de clasificación mundialista de Corea del Norte contra Siria y Myanmar no solo figuraba Han, sino también Pak Kwang Ryong y Choe Song Hyok, que jugaron en el SKN St. Pölten austriaco y el SS Arezzo italiano, respectivamente, hasta que se vieron obligados a parar debido a las sanciones de la ONU que ordenaron la repatriación de todos los trabajadores norcoreanos en el extranjero para finales de 2019.

En 2017, Han se convirtió en el primer norcoreano en marcar un gol en una de las cinco grandes ligas de fútbol europeas e incluso protagonizó un sorprendente traspaso al gigante italiano Juventus en 2019, y más tarde al Al-Duhail catarí.

El joven delantero de Pyongyang llamó rápidamente la atención de expertos y aficionados al fútbol, no solo por su singular trayectoria, sino también por su destreza técnica.

Pero su prometedora carrera se truncó cuando desapareció de la escena futbolística mundial en 2020, dejando a los aficionados con una pregunta: “¿Dónde está Han?”.

La carrera de Han se vio afectada por la imposición de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) a Corea del Norte por realizar su sexta prueba nuclear en 2017.

Las sanciones ordenaban a los Estados miembros repatriar a todos los ciudadanos norcoreanos que trabajaran en sus respectivas jurisdicciones en medio de la preocupación de que se estuviera transfiriendo dinero extranjero para apoyar los programas nucleares y armamentísticos de Kim Jong Un. La resolución del CSNU fijaba finales de 2019 como fecha límite para la repatriación.

La pandemia de covid-19 llevó a Corea del Norte a sellar completamente sus fronteras, haciendo imposible que Han y otros ciudadanos norcoreanos repatriados regresaran a casa.

Debía salir de Qatar en 2021, de acuerdo con las sanciones de la ONU, pero desapareció. Una investigación de CNN sobre su historia arrojó nueva luz sobre su desaparición.

Tras fichar por el Al-Duhail en enero de 2020, en plena temporada 2019/20 de la Qatar Stars League, Han llegó a disputar 10 partidos de liga, marcando tres goles y desempeñando un papel importante en la conquista del título de liga por parte del club.

Qatar había firmado con el norcoreano un contrato de cinco años y US$ 4,6 millones (4.310.000 euros) hasta la temporada 2023/24, por lo que Han recibió una remuneración de unos 296.200 dólares entre febrero y abril de 2020, según el informe del Grupo de Expertos del CSNU de mediados de 2020.

Aunque Han rendía admirablemente sobre el terreno de juego, quedaban dudas sobre si enviaba dinero a su patria, como el CSNU dijo de otros norcoreanos que trabajaban en el extranjero.

El documento de la ONU muestra que Han había firmado un compromiso con un banco qatarí de no transferir “ningún coste o cantidad de dinero a Corea del Norte en ningún caso”.

Aunque en el caso de Han no está claro si había estado enviando dinero al régimen de Kim, se sabe que Corea del Norte suele obligar a sus trabajadores en el extranjero a enviar dinero al gobierno en su país.

El Grupo de Expertos del CSNU en otro informe publicado en marzo de 2020 dijo que estaba investigando a los nacionales de Corea del Norte sospechosos de obtener ingresos en el extranjero, que también incluyen “especialistas, como jugadores de deportes”.

El último partido de Han con el Al-Duhail fue el 21 de agosto de 2020, cuando salió desde el banquillo contra el Al-Ahli en el final de temporada.

Sería la última vez que los aficionados al fútbol verían jugar a Han a nivel profesional hasta el momento. Al mes siguiente, cuando comenzó la nueva temporada, Han ya no estaba ni en la alineación titular ni en el banquillo, y no había noticias de ningún traspaso.

Pasaron los meses sin novedades sobre el paradero de Han hasta que un informe final del Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU publicado en marzo de 2021 confirmó que el contrato del jugador había sido rescindido con Al-Duhail a principios de ese año y que había sido expulsado de Qatar.

Han embarcó en un vuelo de Qatar Airways procedente de Doha el 26 de enero de 2021, cuando fue deportado, según una carta adjunta en el informe final del Grupo de Expertos del CSNU.

Sin embargo, como Han no podía regresar a su país debido a que Corea del Norte había cerrado sus fronteras a causa de la pandemia, el vuelo le llevó de vuelta a Roma.

Antes de jugar con Corea del Norte contra Siria en el partido de clasificación para el Mundial de noviembre de 2023, se informó por última vez de que Han estaba viviendo en una embajada norcoreana no especificada en 2021, a la espera de que se reanudaran los vuelos de regreso a Pyongyang, según otro funcionario cercano al asunto.

En mayo de 2021, Corea del Norte se retiró de la clasificación para el Mundial de Catar 2022 y no participó en los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio ni en los de Invierno de Beijing, alegando oficialmente la pandemia de coronavirus.

“Se ha prohibido a Corea del Norte competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing como parte de su castigo por su ‘decisión unilateral’ de abandonar los Juegos de Tokio este verano“, dijo el Comité Olímpico Internacional (COI) en 2021.

