La Defensa Civil brasileña emitió esta semana una alerta climática, advirtiendo fuertes ráfagas de viento y lluvia en varias regiones de São Paulo, coincidiendo con los conciertos que realizará en esa ciudad la cantautora norteamericana Taylor Swift.

En el marco de su gira mundial The Eras Tour, se espera que la intérprete de Cruel Summer se presente este viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de noviembre en São Paulo, Brasil.

Sin embargo, dos de las presentaciones de la intérprete de All Too Well podrían verse afectadas por las dificultades climáticas en esa región.

¿Qué dijo la Defensa Civil de Brasil?

La institución alertó que las ráfagas de fuertes vientos, que podrían alcanzar entre los 40 km/h y 80 km/h, y las lluvias, que traerían al menos 175 milímetros de agua, empezaron este jueves y se extenderán hasta el sábado de esta semana.

Cabe recordar que durante la semana pasada una fanática de Taylor Swift murió antes de su primer show en Río de Janeiro, según informó la cantante en sus historias de Instagram.

“No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero es con el corazón destrozado que digo que perdimos a una fan esta noche temprano antes de mi show”, dijo Swift.

La situación reveló una serie de situaciones irregulares realizadas previas al concierto y generó preocupación entre las autoridades por los efectos negativos que puede las condiciones climáticas en Brasil, que reciénteme enfrentó una ola de calor.