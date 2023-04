(EFE) – Al menos una persona falleció esta madrugada y más de treinta resultaron heridas en el descarrilamiento de un tren interurbano en Países Bajos que circulaba entre las ciudades neerlandesas de Leiden y La Haya, y que colisionó con material de los equipos de construcción que trabajaban en la vía durante la noche.

¿Qué pasó?

Según el último informe de las autoridades de seguridad regional, una persona ha fallecido y al menos treinta han resultado heridas, de las que 19 fueron trasladadas al hospital, incluido el conductor del tren interurbano descarrilado, en el que, según la compañía ferroviaria del país, NS, viajaban entre cincuenta y sesenta personas.

Once de los treinta pasajeros heridos han sido atendidos en un primer momento en viviendas aledañas.

Después del accidente, numerosos servicios de emergencia acudieron a la zona de la colisión, incluido un helicóptero de traumatología.

El ministro neerlandés de Transporte y Obras Públicas, Mark Harbers, habló de “un terrible accidente”, al igual que el primer ministro, Mark Rutte, quien señaló que “lamentablemente una persona ha muerto y muchas resultaron heridas en un terrible accidente de tren de Voorschoten” y agregó que sus “pensamientos están con las familias y todas las víctimas”.

La Casa Real también emitió un comunicado en el que subraya que sus “pensamientos están con las víctimas del tren accidentado en Voorschoten y sus familias, muchas ahora están con miedo e incertidumbre”.

El tren se dirigía de Leiden a La Haya cuando chocó con una pequeña grúa alrededor de las 03.25 hora local (22.25 hora chilena), lo que causó un incendio en un vagón, que fue extinguido por los bomberos.

La circulación de trenes entre esas dos ciudades neerlandesas se encuentra interrumpido hasta que se haya retirado el tren, reparado el daño en y cerca de la vía, y concluya la parte de la investigación en el punto del accidente.

La empresa que gestiona la infraestructura ferroviaria, ProRail, aseguró que dos de las cuatro vías entre estas ciudades estaban fuera de servicio debido a los trabajos que se estaban haciendo en la infraestructura y que los trenes debían circular por las otras dos vías disponibles.

Según dijeron testigos del accidente a la televisión pública NOS, la grúa fue golpeada primero por un tren de carga y después por el tren de pasajeros de NS, que luego descarriló y terminó, en parte, en un prado, aunque ProRail no ha confirmado esta información.

Leiden – Den Haag HS: door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Leiden Centraal en Den Haag Laan v NOI. https://t.co/axyyfHaEPO #LednGv — NS online (@NS_online) April 4, 2023

“Leiden – The Hague HS: debido a una colisión, no hay trenes circulando entre Leiden Central y The Hague Laan v NOI”.