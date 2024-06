Lo que dejó el debate entre Biden y Trump y Biden: Desempeño, impasses y propuestas

Con el mismo estilo punzante de Donald Trump y un Joe Biden cuestionado por su sector político por su desempeño en el debate, estos fueron algunos de los momentos en el primer cara a cara.

Esta es la primera vez que Donald Trump y Joe Biden se encuentran después de 1.343 días; la última vez que se vieron fue en 2020.

El debate presidencial está programado para las 21:00 horas en Atlanta, mientras que en Chile la transmisión oficial con traducción simultánea al español comenzará a las 20:00 horas.

Este encuentro es bastante particular debido a la reconocida enemistad entre Trump y Biden, además sus visiones opuestas sobre la gestión del país estadounidense.

El actual presidente Biden apunta a la continuidad en su primer mandato, con un enfoque en la protección de la democracia y la restauración del derecho al aborto a nivel internacional.

Por otro lado, Trump promete revertir muchas de las políticas promulgadas desde que dejó el cargo, como la expulsión de millones de migrantes indocumentados y la construcción de nuevas ciudades.

Fu un encuentro ácido, con el peculiar estilo de Trump, sin darse la mano y con varios enfrentamientos. Según la información de CNN, Trump registró aproximadamente 40 minutos y 12 segundos de tiempo de palabra, mientras que Biden tuvo 35 minutos y 41 segundos.

20:31- El debate se realizará en el campus Techwood en el centro de Atlanta sin presencia de público y durará 90 minutos

20:40- Los micrófonos estarán encendidos únicamente cuando el candidato tenga el turno de palabra, mientras que el micrófono de su rival estará apagado. Esto tiene como objetivo evitar la repetición de gritos e interrupciones como las ocurridas durante las elecciones de 2020

20:44- Una novedad es la edad de los candidatos: el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene 81 años, mientras que Donald Trump 78 años

21:00- Comienza el debate presidencial y los conductores explican las reglas

21:03- Los conductores de CNN, consultan al presidente Joe Biden su gestión económica y cómo se diferencia con Trump

21:06- “Lo único que creo él en términos de trabajo ha sido para los migrantes ilegales y no lo ha hecho bien. Ha sido muy malo y la inflación está afectando gravemente a nuestro país”, señala Trump sobre la gestión económica de Biden.

21:08– El expresidente Trump arremete contra Biden, señalando que es la “peor administración que habido en la historia” y subraya que él salió de Afganistán con “dignidad y fuerza”, mientras que Biden lo hizo de una manera “vergonzosa”

21:13-Consultado sobre su postura acerca del uso de las pastillas para la interrupción de un embarazo no deseado, Trump aclara que no bloqueará los medicamentos abortivos en caso de ser electo

21:16- Cuando Biden da a conocer su postura sobre el aborto y el riesgo que enfrentan las mujeres que son víctimas de violencia sexual, Trump lo interpela y le comenta que esto ocurre por “la misma gente que él permite que entre a este país”

21:18- El presidente Biden fue consultado sobre los límites de la interrupción de un embarazo no deseado. Ante la pregunta, hizo referencia a Roe v. Wade y afirmó que son los “médicos quienes deben tomar esas decisiones, no los políticos”. Rápidamente, Trump replicó que Roe v. Wade podría implicar “acabar con la vida de los bebés en el noveno mes”

21:28- En el ámbito de la política exterior, a Trump se le preguntó si aceptaría los términos del presidente Putin para poner fin a la guerra en Ucrania. Sobre este tema, respondió: ‘Si tuviéramos un verdadero presidente respetado por Putin, nunca jamás se habría invadido Ucrania”

21:32- “Yo haré que esta guerra se termine entre Putin y Zelensky, como presidente electo”, afirma Trump, y aclara que no aceptará los términos del presidente Putin

21:38- En este mismo eje se abordó el conflicto entre Israel y Hamás, además de la situación en la Franja de Gaza. El presidente Biden hizo hincapié en la importancia de poner fin a esta guerra y subrayó que “lo único que negué a Israel fueron bomba”. También criticó a Trump por su postura de retirarse de la OTAN y destaca que “nuestra fortaleza está en nuestras alianzas”

21:40-En esta misma temática, Trump fue consultado si apoyaría la creación de un estado palestino independiente para lograr la paz en la región. En ese contexto, el expresidente de Estados Unidos comenta que “habría que verlo”

21:47– “Yo no tuve sexo con una actriz porno”, responde Trump a Biden tras ser interpelado por el caso con Stormy Daniels

21:51-Según la información publicada por CNN, aproximadamente 50 minutos después del inicio del debate, Trump lidera en tiempo de palabra con 23 minutos y seis segundos, mientras que Biden tiene aproximadamente 18 minutos y 16 segundos

22:12- “Si perdemos esta elección, nuestro país no tiene ninguna posibilidad de salir de este problema, no tendremos ya un país. Así está la cosa, es el peor presidente de la historia“, apunta Trump contra Biden. Por su parte, Biden respondió: “Nadie cree que somos débiles, nadie quiere meterse con nosotros”

22-20- Pasé la primera mitad de mi carrera siendo criticado por ser la persona más joven en ser electa al Congreso, y ahora soy el de mayor edad. Esta persona (Trump) tiene tres años menos. Miren mi historial y lo que he hecho, cómo cambié la situación horrible que me dejó”, destaca Biden

22:23- “Yo me sometí a dos pruebas cognitivas y me fue muy bien, lo hice público. Él (Biden) no ha hecho ninguna prueba”, comenta Trump sobre su capacidad cognitiva para asumir un nuevo mandato. Además, desafió a Biden a una competencia de golf

22:26- “Voy a hacer que Estados Unidos vuelva ser grande”, promete Trump

22:35 – En las declaraciones finales, ambos candidatos profundizaron en sus propuestas y promesas en caso de ser electos. Biden destacó la importancia de disminuir la inflación. Por su parte, Trump nuevamente contraatacó la gestión del presidente de Estados Unidos, diciéndole que “nadie te respeta en el mundo entero”