(CNN) – Darren Kent, actor recordado por su papel de Goatherd en Game of Thrones, murió a los 39 años.

La noticia la confirmó su agencia Carey Dodd Associates al publicar en sus redes sociales este martes: “Con profunda tristeza tenemos que compartirles que nuestro querido amigo y cliente Darren Kent falleció en paz el viernes. Sus padres y su mejor amigo estuvieron a su lado. Nuestros pensamientos y amor están con su familia en este momento difícil”.

El mensaje de la agencia en Instagram agregó: “Darren no solo era un actor, director y escritor talentoso, sino que realmente era una de las personas más amables que he tenido el placer de conocer. Fue un privilegio y un placer haber sido parte de su viaje”.

Samantha Dodd le confirmó a CNN la edad de Kent al morir. No se informó la causa de la muerte.

Kent apareció en un episodio memorable de 2014 del exitoso programa Game of Thrones. Su primera participación en la pantalla, sin embargo, fue una década antes, en la serie original Shameless.

También estuvo en la película de terror de Kiefer Sutherland de 2008 Mirrors y Snow White and the Huntsman de 2012. En televisión, Kent actuó en Community y EastEnders de BBC.

Además, apareció en Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves de este año. Según su página de IMDb, el actor tenía seis producciones en desarrollo, incluidos varios cortos y el largometraje What I Know.