(CNN Español) – Entre lágrimas, Dani Alves contó que se enteró a través de la prensa que en enero de 2023 lo habían denunciado como presunto autor de una agresión sexual. La camisa que utilizó le sirvió para enjuagar el dolor que le sobrevino, mientras declaraba ante los magistrados sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona.

En los 20 minutos en que respondió exclusivamente a las preguntas de su abogada, el jugador brasileño reiteró la postura compartida en meses anteriores: el acto sexual que tuvo lugar en la discoteca Sutton fue consentido. “Ella podía salir en cualquier momento, no estaba obligada a estar ahí”, aseguró.

Entrando en detalles, el futbolista relató al tribunal que una vez que las tres chicas se unieron a la mesa que compartía con su amigo, Bruno Brasil, empezaron a bailar. “Hablaba con todas, pero bailé un poco más pegado con la denunciante”, precisó. “Pasado un tiempo, ella… con el perdón de la palabra, empezó a rozar sus partes con las mías”. Según afirmó, la chica “perreaba”.

En un momento determinado, Alves aseguró que la denunciante puso su mano en su zona íntima, hecho que le llevó a pensar que “había tensión sexual”, motivo por el que le propuso ir al baño. “Ella dijo que sí”, afirmó el brasileño.

El exjugador del Barcelona, la selección brasileña y los Pumas de México dijo que cuando estaban en el baño, ella le practicó una felación. Incluso mostró al tribunal, desde su silla, las posturas en que ocurrió todo, incluido el coito con el que terminó la situación.

A preguntas de su abogada, Alves respondió que no la forzó para que se quedara, desacreditó la violencia que la denunciante alegó haber sufrido en su declaración ante la justicia y afirmó que todo ocurrió con su consentimiento: “En ningún momento dijo nada, estábamos los dos disfrutando ahí, nada más”.

¿Hubo violencia? El debate de las pruebas periciales

Previo a la declaración del acusado, la tercera sesión del juicio contra Alves como presunto autor de una agresión sexual a finales de 2022, inició con las pruebas periciales.

La instancia llevó a reunir durante casi dos horas a tres forenses judiciales y dos peritos de la defensa en la sala judicial. Entre los asuntos que se abordaron se encuentran las lesiones físicas y psicológicas que presentó la denunciante a raíz de los hechos ocurridos en la discoteca el 31 de diciembre de 2022, y que han arrojado posiciones diferentes entre ellos.

En primer lugar, la sala ingresó a estudiar la herida que la joven presentaba en una de las rodillas tras ser explorada en el Hospital Clínic esa misma madrugada. Sin embargo, su origen no ha quedado claro. “Puede haberse caído o que haya recibido un empujón y que apoyara una de las rodillas para evitar caer”, detalló el perito de la defensa ante las preguntas de la fiscal.

“Normalmente, cuando alguien empuja a alguien son las dos rodillas las que pueden lesionarse”, aclaró.

Otro asunto que llamó la atención de la sala fue la ausencia de lesiones genitales tras la exploración practicada por la ginecóloga de guardia en la misma jornada de los hechos. “Es frecuente ver agresiones sexuales en las que no aparece ninguna lesión a nivel vaginal”, argumentó el médico forense que realizó el primer informe.

“Hay coitos (consentidos) en los que vemos lesiones vaginales”, dijo.

Este punto fue rebatido por el perito de la defensa, quien aseveró que “las estadísticas dicen que son más frecuentes las lesiones en relaciones no consentidas”, extremo que posteriormente le llevó a concluir que “la ausencia total y absoluta de tan solo una tumefacción en los genitales (…) me hace pensar que el coito no fue tan traumático”.

A ese debate se agrega la discrepancia observada por la defensa de Alves sobre los actos de violencia que la denunciante refirió cuando fue atendida. Entre otros, bofetadas, tirones del pelo y agarrones del cuello.

“El informe no describe ninguna lesión”, expuso el perito de la defensa, “me extraña que (el médico forense) no apreciara ningún tipo de lesión física más allá de la excoriación de la rodilla”.

La sala se tensionó cuando empezaron a del estado psicológico de la joven. Según la psicóloga forense, las pruebas realizadas acreditaron que la denunciante sufre estrés postraumático.

Frente a ello, la perito psiquiatra de la defensa puso en duda esa situación, asegurando que se limitó su acceso a la demandante y que esta, con base en los informes que le facilitaron, no mostró constancia en su tratamiento psiquiátrico.

Dani Alves “sabía lo que estaba haciendo”

Por su parte, las psicólogas forenses que el 23 de enero de 2023 realizaron el estudio psicopatológico de Alves afirmaron que, ante la cantidad de alcohol que ingirió a lo largo de la jornada, el jugador sufrió “una afectación importante de sus capacidades”. En concreto, pudo “existir una afectación importante en sus capacidades volitivas y cognitivas, así como su capacidad para desinhibirse”.

No obstante, a una pregunta de acusación particular, añadieron que “sabía lo que estaba haciendo” en la discoteca y que “sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal”.

Conclusiones y sentencia

Terminado ya el juicio, se espera que las partes presenten en breve sus respectivos informes argumentando sus pretensiones y que, en un margen indeterminado de días, los magistrados revelen la sentencia.

Una sentencia que, de ser adversa para Alves, la defensa podrá recurrir, en caso de que así lo considere, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.